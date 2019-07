Boca y River, ante el TAS

Angelici y D'Onofrio expondrán hoy y mañana en España por la final de la Libertadores 2018

Los dirigentes de River y Boca expondrán hoy en Madrid (España) sus respectivos argumentos ante el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) con la Copa Libertadores de la edición pasada de por medio. El encuentro se producirá esta tarde en una oficina madrileña correspondiente a la Liga y será la primera de las dos reuniones apuntadas en la semana. Los presidentes de ambos clubes, Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici, encabezarán la audiencia.

Boca quiere una indemnización económica y reclama la obtención de la Libertadores 2018 por las agresiones que sufrió el plantel el 24 de noviembre en su traslado al Monumental para el desquite de la final. Gustavo Abreu, miembro argentino del TAS, dijo al respecto: "Veo difícil que el TAS le dé la razón a Boca. No hay antecedentes de cambio de resultado por temas de inseguridad".

Los incidentes generaron la suspensión del partido que al final se jugó en el estadio Santiago Bernabéu, el 9 de diciembre, con el triunfo 3-1 de River. El millonario tiene por objetivo demostrar que no tuvo responsabilidad en los desmanes ocasionados en las intersecciones de las calles Lidoro Quinteros y avenida del Libertador. El error en el operativo policial produjo la renuncia del ex ministro de seguridad de Buenos Aires, Martín Ocampo, quien asumió el costo político. El tribunal estará compuesto por el italiano Massimo Coccia, el chileno Juan Arriagada y el suizo Andras Gurovits. La decisión del TAS no se conocerá hoy y tampoco mañana cuando será la segunda jornada de la audiencia. El tribunal suizo desarrollará su trabajo durante meses para analizar las declaraciones de testigos y representantes de ambos clubes. En tanto, Gustavo Abreu también habló de Messi: "Le sugeriría que pida disculpas porque lo van a sacudir con la sanción", como consecuencia de lo que declaró la Pulga contra la Conmebol.