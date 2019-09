Boca venció a San Lorenzo y es el único que manda

Que es el hijo de, que eso es historia, que últimamente viene mejor, la realidad marca que acá el que manda es Boca. Y lo hace como único líder con 7 partidos jugados tras llevarse el triunfo por 2-0 en la visita a San Lorenzo, con un gol antes del cierre de la etapa inicial y otro en tiempo adicionado.

Cuando Lisandro López metió el cabezazo de pique al palo derecho y la pelota se transformó en el 1 a 0 con el que se cerró la etapa inicial Boca no hizo más que establecer en el resultado el dominio del juego aéreo con el que había marcado un gol de Soldano que fue anulado no por offside del delantero sino que el línea la marcó porque la pelota iba en dirección de Lisandro López, que sí estaba adelantado cuando el ex Unión llegaba desde atrás para cabecear.

Y por más que San Lorenzo intentó jugarle de igual a igual y arriesgó en el complemento, en los últimos minutos se desordenó y le dio la chance a la visita de aumentar, lo que hizo tras perderse un par de ataques y cuando Salvio realizó una gran jugada para darle el pase gol a Hurtado, que definió muy bien de derecha al primer palo.

Y con el triunfo los xeneizes recuperaron el lugar de privilegio en la cima, invictos y con el arco en cero (ver aparte). En la próxima fecha recibirán a Newell's, aunque el gran desafío está en la Libertadores y los superclásicos que vienen.