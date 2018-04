Boca va por el mañanero ante Gimnasia

Boca, aún herido por la caída ante Palmeiras por la Libertadores y con bajas significativas, viajará esta mañana a La Plata con el propósito de vencer a un golpeado Gimnasia para tener una diferencia de seis puntos con el escolta Godoy Cruz de Mendoza, a falta de dos fechas para el final.

Duro golpe sufrió Boca ante Palmeiras, una derrota en la Bombonera que llenó de sombras el futuro del equipo en la Copa Libertadores, el objetivo de máxima xeneize en esta temporada, dejando expuesto al arquero Agustín Rossi, quien cometió un grosero error que devino en el segundo tanto de los paulistas.

No obstante, pese a que muchos no ven con buenos ojos la continuidad como titular del ex arquero de Chacarita, Estudiantes y Defensa y Justicia, Barros Schelotto lo ratificó en el puesto.

El Mellizo decidió cinco cambios en relación con la derrota con Palmeiras: Julio Buffarini por Leonardo Jara, Frank Fabra por Emmanuel Mas, Emanuel Reynoso por Nahitan Nández, Walter Bou por Ramón Abila y Edwin Cardona, que retorna tras un desgarro, por Carlos Tevez.

El Apache fue uno de los jugadores que decidió preservar el técnico con vistas al trascendental partido del miércoles ante Junior en Barranquilla, donde Boca necesita imperiosamente sumar, ya que una derrota lo dejará eliminado en la fase de grupos.

Gimnasia será dirigido interinamente por Darío Ortiz tras la renuncia de Facundo Sava, quien no pudo soportar la presión de seis derrotas consecutivas, una racha que pondrá al equipo platense en zona de descenso en la próxima Superliga.

En el tripero debutará el juvenil Matías Gómez por Brahian Alemán y volverá el uruguayo Nicolás Dibble, quedando fuera de los citados para este partido jugadores de la experiencia de Lucas Licht y Franco Niell y como suplentes Omar Alderete y Facundo Oreja, lo que marca el mal presente del Lobo.