Boca va con el karma de los penales

Boca hizo la parte que le tocaba. El vigente bicampeón argentino debutó en esta Superliga con triunfo ante Talleres para coronar 609 días en la cima del fútbol criollo. Pero hasta esa marca llegó con un escuálido 1 a 0 ante Talleres en la Bombonera, con otro penal errado por Carlos Tevez y uno en contra por mano de Pablo Pérez que no fue cobrado por el árbitro Tello.

Lejos de la polémica, el triunfo xeneize fue claro y sin discusión, aunque por la jerarquía puesta en cancha quedó gusto a poco. Apenas 1 a 0 por el gol de Cristián Pavón, a los 8, en el primer ataque a fondo de los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto y después control y poca aceleración. Falta de profundidad aunque sin pasar demasiada zozobra en defensa.

Un Boca utilitario y rendidor que no llena los ojos, pero sigue siempre arriba. Su técnico, una vez terminado el partido en la Bombonera, dijo que "hay más cosas buenas que malas para rescatar, porque le ganamos a un rival difícil. Por momentos no tuvimos profundidad ni situaciones de gol pero defensivamente estuvimos bien. Fue un partido trabado, luchado y lo ganamos a través del juego y no de la fuerza", aseveró.

El Mellizo también se refirió al penal que Herrera le atajó al Apache, a los 5 del complemento: "A mí también me tocó errarlos. Así es la carrera del futbolista", justificó mientras el mismo Tevez confesaba: "Me voy triste por el penal errado, pero contento porque ganamos", dijo. Carlitos erró el 5º penal en Boca, club en el que pateó 12, lo que habla a las claras de la baja efectividad desde los 12 pasos.

Y hablando de penales, en el segundo tiempo, cerca de la media hora, el tallarín Juan Ramírez remató desde el borde del área, la pelota dio claramente en la mano de Pablo Pérez de espaldas, se desvió y Andrada pudo sacarla al córner con esfuerzo. El árbitro Facundo Tello ignoró la falta y así se fue la última esperanza cordobesa de igualar un partido en el que no había hecho mucho pero con la desventaja mínima estuvo siempre a tiro.

En los últimos minutos, Boca pudo aumentar pero falló Wanchope, quien había entrado por Tevez, que recibió el apoyo unánime de la Bombonera cuando salió. Boca ganó y sigue arriba pero lo persigue el karma de los penales, a favor y en contra.





Pavón habló de "disfrutar" el miércoles ante Barcelona

"Será un sueño poder jugar con Messi el miércoles, siempre dije que es mi ídolo", reveló el goleador del partido, Cristián Pavón, al hablar del encuentro en el que Boca enfrentará a Barcelona por la Copa Joan Gamper. "El miércoles voy a disfrutar el momento, iremos a hacer lo mejor y vamos a tratar de ganar si se puede. Uno siempre se tiene fe", dijo Pavón.