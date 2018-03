Boca tiene todo a favor para seguir en lo más alto

Boca, líder de la Superliga, intentará prolongar su muy buen momento y también mejorar su rendimiento cuando reciba esta tarde al irregular San Martín (SJ), en el partido saliente de la jornada.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto ganó en sus dos últimas presentaciones ante Temperley y Banfield, sin mostrar el rendimiento que se le reclama a un plantel completo y plagado de figuras de nivel internacional.

Boca se mantiene en lo más alto pese a que perdió efectividad con la lesión de Darío Benedetto, y generación de juego, primero por la baja de Fernando Gago (se rompió los ligamentos al igual que el goleador, ambos el año pasado) y segundo por el desgarro que sufrió Pablo Pérez, una pieza clave en la estructura del equipo.

La incorporación de Carlos Tevez y la inserción de otro que llegó en el último mercado de pases, el cordobés Emanuel Reynoso, le dieron rédito a medias, ya que si bien el Apache marcó un par de goles, no se siente cómodo como delantero de punta, mientras que el ex Talleres aún no asumió el rol de generador que precisa el equipo.

De todas maneras, tal como le sucedió ante Temperley y Banfield, si Boca cuenta con cinco minutos de inspiración de Tevez, el colombiano Cardona o el cordobés Cristian Pavón no debería tener inconvenientes para imponerse sobre los sanjuaninos, cuyo objetivo es mantenerse en la máxima categoría y este año hilvanó dos empates y otras dos derrotas.

En el equipo sanjuanino, el entrenador Néstor Gorosito repetirá la formación que igualó la semana pasada ante Talleres, pese a que ya está recuperado el lateral izquierdo Leandro Vega, quien sufrió el golpe en el maxilar ante Tigre y estuvo marginado, siendo ocupado su puesto por Matías Escudero.