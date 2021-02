Boca sentó postura para que Gastón Avila llegue a Central

Llegó la primera señal oficial. Boca respondió a la petición presentada por Central en cuanto al firme interés de sumar a Gastón Avila. Desde Arroyito le aseguraron a este medio que los xeneizes solicitaron 200 mil dólares para ceder por un año al zaguero central. También remarcaron que no fijarán cláusula de compra en el posible préstamo. Los canallas no cerraron el caso ante este pedido particular de dinero. Todo lo contrario. Formularán una contrapropuesta para ver si llegan a un acuerdo porque quieren contar con el rosarino de 19 años.