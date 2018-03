Boca se prueba en Lima

El día esperado llegó. Es tiempo de dar el primer paso firme en pos de conquistar el continente. Boca visitará esta noche al campeón peruano Alianza Lima, en la capital peruana. Para el xeneize no será una excursión sencilla porque el dueño de casa es un hueso duro de roer. A eso hay que sumarle que llega a esta cita con algunas bajas por lesiones. Aunque su emblema, Carlos Tevez, estará de movida cuando a las 21.30 arranque el partido válido por la 1ª fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

Alianza llega dulce a la cita tras ganar 3-1 el clásico ante Universitario. El técnico Pablo Bengoechea contará con toda su artillería para intentar anular a Boca, que tiene como objetivo lograr esta Copa.

"Somos Boca, confiamos en lo nuestro y en la calidad de jugadores que tenemos", dijo a radio RPP el Mellizo Barros Schelotto en la previa de este encuentro. "Tevez se movió en el gimnasio. Esperemos que juegue si el dolor de su hombro desaparece", indicó el DT al referirse a la lesión del delantero de 34 años, que llevará en la Libertadores el número 23, al igual que en 2003.

El Mellizo no podrá contar con el volante Nahitan Nández por suspensión. Por eso jugará Julio Buffarini. Y por Paolo Goltz y Lisandro Magallán actuarán Santiago Vergini y Agustín Heredia. El duelo de vuelta se jugará el 16. Por otra parte, Palmeiras y Junior de Barranquilla también jugarán esta noche.





Tevez, realista

"River no puede vivir sin Boca y Boca sin River. Pero hoy hay mucha agresividad. Si el 14 River va ganando, el partido no termina. Y si Boca va ganando, tampoco. Estamos creando un monstruo que no sabés cuándo para", dijo Tevez.