Boca perdió y los demás se ilusionan

Un combativo Independiente se volvió a meter en zona de clasificación a la Libertadores tras imponerse anoche 1 a 0 sobre el líder Boca y dejó abierta la lucha por el título. Martín Benítez fue el encargado de pegar el golpe a un xeneize que más allá del liderazgo no le encuentra la vuelta al buen juego y anoche sumó la segunda derrota consecutiva. El domingo volverá a presentarse en la Bombonera, en esta ocasión recibiendo a Newell's.

Sobre el cierre del partido el árbitro Penel no cobró penal para Boca tras una mano de Verón en el área local, lo que desató airadas protestas de los xeneizes y Pablo Pérez, uno de los más exaltados, fue expulsado. Una vez más.

Con este resultado, Boca, que venía de perder como local con Defensa (1-2), sigue en lo más alto de la tabla con 50 puntos, pero Godoy Cruz acortó distancias y ahora se ubica a 4. En tanto, el rojo, que llegaba de ganarle a Talleres en Córdoba (2-0), trepó hasta el tercer lugar junto a San Lorenzo, con 42, y obteniendo por el momento una plaza en la próxima Libertadores.

En cuanto al partido, fue friccionado y muy peleado, pero el local acertó en una de las pocas que tuvo y Boca no estuvo fino y, además, se topó con el arquero Campaña, una de las figuras de la noche.

En el primer cuarto de hora, Independiente tuvo su ocasión más clara de la primera parte, pero Sánchez Miño no pudo tomar el balón de lleno debajo del arco y lo tiró afuera tras una buena jugada combinada entre Gigliotti y Verón.

Promediando la etapa, Wilmar Barrios sintió una molestia en el gemelo derecho y pidió el cambio, dejando a Boca sin una pieza clave en la mitad de la cancha. A los 34' lo tuvo Boca con un cabezazo de Bou a la salida de un tiro de esquina de Pavón desde la derecha, que obligó a Campaña a volar sobre su derecha para evitar el gol.

Ya en el complemento, el local empujó en los primeros minutos y mostró lo mejor de su repertorio, obligando a Boca a retroceder. En ese contexto llegó el gol: Figal le robó la pelota a Pavón, cedió para Sánchez Miño, éste habilitó a Benítez y el punta definió ante una floja respuesta de Rossi.

Tras quebrar el marcador, Independiente retrocedió unos metros y empezó a marcar hombre a hombre a los generadores de juego de Boca. Wanchope, que había ingresado por el debutante Almendra, estrelló un zurdazo en el palo. Minutos más tarde, otra vez Wanchope exigió a Campaña.

Ya en tiempo de descuento, y cuando el local esperaba el pitazo final, llegó la polémica jugada del penal de Verón que reclamó todo Boca y derivó en la expulsión de Pérez. Y otra vez la desazón xeneize.

