Boca necesita volver a ser protagonista en la Superliga

Boca juega por Boca y por varios equipos que pelean el promedio y todavía creen que Arsenal puede bajar a mezclarse con los de abajo. Los xeneizes necesitan levantar la cabeza tras la durísima derrota superclásica de la Libertadores y de la que lo bajó de la cima de la Superliga el jueves en cancha de Lanús. Y en la Bombonera es candidato a recuperarse, por más que los de Sarandí vienen haciendo una buena campaña.

Y a todo esto, el técnico Gustavo Alfaro se sigue jugando el puesto, más allá de que ya parece sentenciado su final. Igual, metería 6 cambios en relación a los últimos once ante el granate: Alonso por el suspendido Izquierdoz, Fabra por Mas, Tevez en lugar de Zárate, mientras que Villa, Capaldo y Reynoso suplantarían a Salvio, Almendra y Mac Allister. Podría haber una séptima variante con Abila por Hurtado.

Otro partido a dos puntas es el de Patronato y Racing, ya que los paranaenses pelean por salir de la zona roja del promedio (ayer se le despegó Central) y la academia de Avellaneda está expectante mirando hacia arriba, porque más allá de venir de un 0-0 de local ante Banfield, lleva 8 sin perder (5 triunfos).

Justamente el Taladro es otro de los equipos que están en esa zona baja de los promedios de la que es muy difícil salir. Y jugar de local es el plus que debe saber aprovechar el conjunto dirigido por Julio César Falcioni, no como viene haciendo hasta ahora porque perdió en su cancha los últimos cuatro partidos al hilo. Enfrente tendrá a un Unión que no pelea ni arriba ni abajo. Está en un momento de transición, mirando lo que hace Colón, su eterno rival.

El último partido de hoy será entre dos conjuntos que vienen a los tumbos y sin técnicos oficiales: Independiente (con la conducción interina de Fernando Berón) y San Lorenzo (con Diego Monarriz tras la salida de Pizzi).