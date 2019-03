Boca mandó a los cirujas a la B

Boca le dio el golpe para condenar a San Martín de Tucumán, que hace un tiempo estaba sentenciado e intentó la salvación heroica de la mano de Ricardo Caruso Lombardi. No lo logró y la goleada xeneize por 4 a 1 le permitió a los de Alfaro asegurarse la clasificación a la próxima Libertadores 2020. Del otro lado, los cirujas sufrieron el dolor de descender a la B Nacional.

El anfitrión, con un estadio colmado como siempre, comenzó con toda la esperanza por el gol del ex salaíto Pons. Pero cuando Boca se despertó y encaminó todas las naves hacia el arco de Carranza lo noqueó. Cuatro goles para asegurarse el triunfo y el ingreso copero, aunque el ciruja se quedó sin chances de seguir luchando por la permanencia.

"Me da tristeza por la gente. Este club no se merecía descender", declaró Caruso una vez consumada no sólo la derrota sino el descenso. "Hicimos todo lo humanamente posible. Pero no se pudo lograr el objetivo", agregó.

Boca sacó a relucir la jerarquía de sus jugadores y no tuvo piedad de su rival. Y redondeó una goleada inobjetable. Dolorosa para el pueblo ciruja, que de igual forma despidió con aplausos a los jugadores.

Ya descendido a la segunda categoría del fútbol argentino, San Martín visitará a Estudiantes el lunes 1º de abril, desde las 19. Boca, por su lado, recibirá a Banfield el viernes 29, a partir de las 21.10.