Boca le ganó al Taladro y está en la Copa Libertadores 2020

Boca le ganó anoche 2 a 0 a Banfield y se aseguró la clasificación a la fase de grupos de la próxima Libertadores 2020. Los goles del equipo de Gustavo Alfaro los anotaron Ramón Wanchope Abila, en claro offside, y cerró la cuenta Cristian Pavón, en su regreso tras una dolencia muscular.

Así, el primer objetivo se cumplió en la era de Gustavo Alfaro, que llegó con la premisa de meter al xeneize en la fase de grupos de la próxima Libertadores.

En cuanto al partido, Boca se puso en ventaja cuando menos lo merecía. Es que hasta el momento en que Wanchope anotó el gol, todo era de Banfield. El delantero estaba en clara posición adelantada cuando recibió el centro de Pavón. Pero el árbitro Pablo Echavarría ni siquiera miró a sus asistentes para consultarlos.

Igual, el partido estaba planteado con Banfield yendo y abriendo la cancha con la movilidad de Juan Pablo Alvarez y Agustín Urzi. Pero Boca amenazaba en cada contraataque porque Banfield dejaba muchos espacios para explotar. Cada situación del taladro era bien desactivaba por Andrada, quien está atravesando un gran momento.

En el complemento el xeneize terminó de sellar la historia de una nueva victoria en La Bombonera. Fue en una contra letal que comenzó Carlos Tevez conduciendo por el medio. El Apache abrió a la derecha y Pavón se sacó de encima con una gran maniobra a su marcador y remató con un tiro cruzado, que se coló en el segundo palo del arquero Cambeses. Golazo.

Sobre el final del partido Silva remató de media distancia y la pelota dio en el palo izquierdo de Andrada, en lo que pudo ser el descuento de Banfield.

El Taladro mereció al menos llevarse un gol en el bolsillo de La Bombonera porque planteó un trámite ofensivo, pero no pudo controlar el poder individual de la ofensiva xeneize. Claro que el primer gol de Abila fue producto de una obscena posición adelantada.

Pavón, que superó una lesión muscular, tras el partido manifestó que "el parate me ayudó a descansar y me sirvió para acomodar la cabeza. Estoy contento de este regreso y además por convertir un gol. Recibí muchas críticas sobre mi nivel, pero ahora me siento muy bien".

En cuanto a lo numérico, el arranque de Alfaro es notable. Porque Lechuga, con 30 puntos sobre 39 posibles, logró mejorar la marca lograda por el Virrey Carlos Bianchi en sus primeros 13 partidos en el 2003 (29 sobre 39).