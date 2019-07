Boca larga con "cuidados"

Con la 10 y como capitán. Carlos Tevez jugará esta noche en la Bombonera porque hoy no está considerado para la Libertadores por el DT.

El xeneize se puede tomar la licencia de no poner todo de arranque, de guardar a sus jugadores principales para la competencia que más le interesa, que no es justamente la Superliga, en su inicio, sino la Copa Libertadores. Igual, la mayoría de los “suplentes” serían titulares en cualquier otro equipo y por eso de la misma manera es candidato a quedarse con la victoria ante Huracán, sobre todo porque el partido es en la Bombonera.

El entrenador Gustavo Alfaro no dudó en cuidar para el miércoles a los titulares y sólo arriesgará hoy al arquero Esteban Andrada y a los marcadores centrales Paolo Goltz y Junior Alonso.

Igual, entre los once estarán Carlos Tevez, Emanuel Reynoso, Sebastián Villa y al último refuerzo Jan Hurtado, por lo que de equipo suplente tiene muy poco.

Enfrente no estará aquel Huracán que se mostraba firme cuando Alfaro era su DT, es uno nuevo que representa una gran incógnita. Y entre sus incorporaciones se anuncian como titulares el ex canalla Gonzalo Bettini y el ex leproso Lorenzo Faravelli, conducidos por el nuevo DT Juan Pablo Vojvoda, también con pasado rojinegro.

Es la primera fecha y Boca, como sea, es candidato al triunfo tanto como favorito a pelear el título por más que su principal objetivo es la Copa.

En esta jornada inicial, también hay atracción en Florencio Varela, donde el último subcampeón recibe a Independiente, que lo visitará con el técnico que llevó al primer plano al Halcón: el rosarino Sebastián Beccacece.

El dueño de casa seguirá con un conductor rosarino, Mariano Soso, quien fue uno de los candidatos que sonó para llegar a Newell’s, lo mismo que el DT de Independiente. Y entre los protagonistas del juego estarán el ex rojinegro Ezequiel Unsain en el arco y el ex lateral auriazul Rafael Delgado en los dueños de casa.

En Córdoba, Talleres recibe al Vélez de Gabriel Heinze (el entrenador que estaba en primer lugar para dirigir a la lepra pero eligió no venir). Mientras que el partido matutino (a las 11) será entre Estudiantes y Aldosivi.

De Rossi lo verá de cerca

El gran refuerzo Daniele De Rossi hoy verá el partido desde un palco, ya que se especula que recién debutará en la 3ª fecha ante Aldosivi, porque no lo haría ni en la revancha con Paranaense (el miércoles) ni en la 2ª jornada de la Superliga frente a Patronato. Tampoco concentró ayer Cristian Pavón, quien sería transferido a Los Angeles Galaxy, equipo estadounidense que dirige el Mellizo Barros Schelotto. Sí concentró y estaría en el banco Eduardo Salvio.