Boca la pasó mal pero pasó ante el duro San Martín (T)

La pasó mal. Fue sometido por el recién ascendido San Martín de Tucumán, sobre todo en el primer tiempo. Su arquero Esteban Andrada fue la figura entonces. Pero Boca es Boca. Por eso nunca hay que darlo por vencido al bicampeón del fútbol argentino, más con las individualidades de peso que tiene un plantel muy nutrido en calidad y cantidad. Así soportó el asedio, salió del sofocón y en el último cuarto de hora se llevó todo, con complicidades del santo. Ahora lo espera Gimnasia para disputar los octavos de final.

Errores defensivos, sin marca ni recuperación y con poco peso ofensivo, el primer tiempo Boca no lo jugó, sino que lo padeció, salvo por una jugada fortuita de Benedetto, y por eso no extrañó que Andrada fuera el mejor de la cancha.

A los 13', Espíndola quedó mano a mano ante Andrada y el arquero le ahogó el grito de gol, y a los 17' un centro de Martínez de la izquierda terminó en una volea de Bieler, que dio en el poste.

Boca no encontró la pelota, Gago no pudo distribuir y Pablo Pérez pareció desconectado, y por eso el circuito entre Cardona y Zárate casi no abasteció a Benedetto.

Sólo a los 29' Boca tuvo una ocasión cuando Benedetto exigió a Arce, quien tocó el balón y el travesaño le ahogó el grito al delantero.

Para terminar la etapa el Ciruja tuvo una nueva chance, cuando el remate de Arregui volvió a encontrar a la figura de Andrada. Las últimas dos claras santas fueron al comienzo del complemento y otra vez el arquero la sacó ante Giménez y Gonzalo Rodríguez.

Ahí empezó Boca a aparecer, sobre todo con el ingreso de Tevez por Zárate, y encontró el gol en una asistencia del Apache para Cardona, el remate del colombiano, el desvío en un defensor y la floja resistencia del arquero. Fue el fin para San Martín. El ex Boca Cahais le cometió penal a Espinoza y Abila remató un partido que lo tuvo a contramano. El final fue el esperado. Con Boca en octavos.

Llave final Copa Argentina 2018