Boca juega con pesares de la derrota ante River a cuestas

En medio de la tranquilidad que le otorga la ventaja con el escolta, el de hoy no será un partido más para Boca. Es que deberá reafirmar su condición de líder en la Superliga, pero deberá hacerlo en el marco de la dolorosa victoria del pasado miércoles en Mendoza, a manos nada menos que de River. Aquel traspié repercutió demasiado en el grupo y no sólo eso, sino que el presidente Daniel Angelici avivó un poco más el fuego con sus declaraciones ("jugaron un partido de verano. No se dieron cuenta de que era una final. Boca no puede dar esa imagen. Quedaron en la historia negra del club", fueron algunas de las cosas que les dijo a los jugadores). En medio de esto el equipo de Guillermo Barros Schelotto tendrá que afrontar el primer compromiso después del revés de la Supercopa.

Con ese karma, el xeneize se presentará esta tarde en Tucumán con la única misión de sobreponerse de ese golpe y afirmar lo que es su tranquilo paso por la Superliga.

El equipo presentará algunas variantes, pero la mayoría por obligación, ya que algunos están suspendidos. Son los casos de los colombianos Frank Fabra y Edwin Cardona, quienes llegaron a las cinco amarillas. Por eso irán a la cancha Emmanuel Mas y Ramón Abila.

El Mellizo Guillermo podría modificar el dibujo táctico. Con Wanchope Abila en cancha, el DT ubicaría a Carlos Tevez unos metros más atrás, haciendo las veces de enganche.

Con caras nuevas, viejas o lo que sea, Boca va con sus penurias en busca de una victoria más tranquilizadora que necesaria.

El Decano, que viene de caer en Córdoba ante Talleres por 3 a 1, contará con su jugador emblema: Luis Rodríguez, quien vuelve después de una lesión. El Pulga ingresará por Leandro Díaz. Además, el técnico Ricardo Zielinski hará otra variante: Jonathan Cabral jugará en lugar de Andrés Lamas.