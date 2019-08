Boca juega ante Almagro con el italiano De Rossi

El debut del volante italiano Daniele De Rossi con la camiseta de Boca Juniors acapara todas los fotos en el partido que esta noche los xeneizes jugarán ante Almagro, por los 16avos de final de la Copa Argentina, en La Plata.

La inclusión de la estrella italiana de 36 años es, sin dudas, el dato sobresaliente porque hará su estreno con la camiseta azul y oro luego de una presentación pomposa ante los medios de comunicación vinculada a su trayectoria, sus cualidades futbolísticas y el fanatismo por el club xeneize.

De Rossi, campeón del mundo en Alemania 2006 con la selección italiana, afronta los últimos pasos como futbolista y su incorporación al equipo de la ribera porteña aporta jerarquía al fútbol argentino en un plantel que se reforzó para ganar la Copa Libertadores.

La formación dispuesta por Gustavo Alfaro tendrá un mix de titulares y suplentes, con el regreso del defensor Lisandro López, recuperado de un desgarro en el gemelo izquierdo, y la inclusión del aquero Marcos Díaz, quien solicitó minutos de juego al entrenador, en lugar de Esteban Andrada.

El DT, que ya no contará con los transferidos Darío Benedetto y Nahitan Nández, continúa en la búsqueda de la mejor versión de su equipo con la mira puesta en los cuartos de final de la Libertadores ante Liga de Quito de Ecuador.

Los refuerzos Eduardo Salvio y Alexis MacAllister intentarán mantener el buen nivel de los primeros partidos y en la delantera estarán Mauro Zárate y Ramón Ábila.

Almagro, por su parte, no podrá contar con el volante Gustavo Turraca, flamante refuerzo, quien sufrió una fractura de tibia la semana pasada durante un entrenamiento.

El equipo de José Ingenieros tiene escaso rodaje, con la disputa de algunos partidos amistosos, ya que su estreno en la segunda división será el martes 20 ante San Martín de Tucumán, como local.

"Tenemos que hacer un partido perfecto", dijo el entrenador tricolor, Carlos Mayor.

Soldano firmó y es el 5º refuerzo

El delantero santafesino Franco Soldano se convirtió ayer en el quinto refuerzo de Boca Juniors luego de la firma del contrato a préstamo por 18 meses por 300.000 dólares, con una opción de compra de cinco millones de dólares.

"No tenía pensado volver tan rápido a la Argentina, pero Boca es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Desde chico mi sueño era poder venir al club del que soy hincha", señaló el ex tatengue desde la Bombonera, según la página oficial xeneize.