Boca goleó y llevó a la cima para meterle presión a River

No se rinde. Boca goleó en Santa Fe. Villa saluda a Pol Fernández, autor del primero.

Boca no se rinde. Anoche venció con justicia a Colón y alcanzó en la cima de las posiciones a River, que hoy recibe a Defensa y Justicia. Los goles: Pol Fernández, Salvio, Tévez y Abila.

El primer tiempo tuvo a los dos equipos atados a los recaudos tácticos y casi no hubo margen para la sorpresa y las emociones en las áreas. Boca no pudo asumir el rol protagónico ni llevarse por delante al golpeado Colón. Mientras que el sabalero puso todas las energías en ser compacto y no desordenarse, pero cruzó a cuentagotas la mitad de la cancha. El saldo fue una etapa inicial soporífera, que apenas levantó temperatura en los minutos finales antes del entretiempo.

Sobre los 43 minutos Fernando Zuqui desbordó por izquierda y lanzó un centro llovido que Wilson Morelo cabeceó por arriba del travesaño. Y enseguida Villa respondió con una diagonal y un remate desde afuera del área que rebotó en el palo izquierdo de un Burián que nada tenía que hacer. Al descanso.

En el complemento, Gabriel Esparza corrió al área en soledad y remató totalmente desviado. Y cuando Boca parecía adormecido llegó la apertura del marcador. Centro de Fabra, la pelota cruzó al área y Pol Fernández estuvo lúcido para bajarla de pecho y definir por abajo para estirar la red.

Con el 1-0 el xeneize se liberó y trató de manejar los tiempos. Estiraron la cuenta el Toto Salvio, Tévez y Abila.