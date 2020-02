Boca está obligado a ganarle al Decano para pelear arriba

“Hoy no podemos perder”, gritará como siempre la hinchada xeneize en la Bombonera. Es una forma de decir, la realidad es que no puede ni empatar. El triunfo es el único resultado posible para que los ahora dirigidos por Miguel Angel Russo puedan pelearle el título a River, al que tienen arriba a tres puntos y juega mañana. Encima, Boca tendrá otra ventaja esta noche porque Atlético Tucumán no presentará su mayor poderío porque el miércoles próximo debe jugar la revancha en la Copa Libertadores (perdió 2-0 la ida en Bolivia ante The Strongest) y el DT Ricardo Zielinski preservará jugadores titulares.

Igual, siempre Boca está obligado a ganar, y ni hablar en su casa. Si lo hace alcanzará a su eterno rival en la cima y lo obligará a ir a Santa Fe (juega con Unión) con la presión de tener el mismo puntaje.

Para el partido de esta noche, desde las 21.45 y con arbitraje de Mauro Vigliano, el xeneize irá con la única variante del regreso del suspendido Carlos Izquierdoz por Junior Alonso, por lo que los nombres serán los mismos que vienen de vencer a Talleres, en Córdoba, pero no con idéntica táctica porque de visitante jugó más de contraataque en lugar de tener la pelota con la obligación en todo momento de atacar.

Mientras que en el arco seguirá Marcos Díaz, que fue clave en las dos jugadas de los goles ante la T por salir jugando rápido desde su área y porque el titular Esteban Andrada (ni concentró) se sigue recuperando sin prisa del esguince en la rodilla derecha que no lo dejó arrancar en este 2020.

Lo que extraña es que Wanchope Abila continúe en el banco de suplentes y sea titular Franco Soldano (junto a Carlos Tevez), porque el ex Unión no está cumpliendo con efectividad. No jugó mucho con Alfaro, pero sólo gritó en el 1-0 a Banfield en la 4ª fecha.