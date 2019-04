Boca contra el Tomba, pero piensa en Central

La Copa Superliga que se fabricó para que los equipos no queden parados hoy no le importa a Boca. Y está dentro de la lógica. No porque no le sirva, sino porque se le presenta el debut justo cuatro días antes de jugar otro partido de mucha mayor trascendencia. Hoy lo espera Godoy Cruz en el choque de ida, por lo que el xeneize tiene por delante la revancha para darlo vuelta si las cosas no le salen. En el medio sí está el cotejo que vale y para el cual el técnico Gustavo Alfaro reservó a los principales jugadores, el del jueves frente a Rosario Central por la Supercopa Argentina.

Se da la casualidad de que ambos serán en Mendoza. El de hoy a las 20 y el del jueves. Y como el DT eligió presentar mayoría de suplentes esta noche, el plantel se dividió.

Ante Godoy Cruz atajará Esteban Andrada, Carlos Izquierdoz será el titular destacado en la zaga (lo acompañará Junior Alonso), Emmanuel Mas será el lateral izquierdo, el colombiano Campuzano será el mediocampista que en principio también jugaría contra Central, mientras que los dos delanteros serán dos que irían al banco el jueves ante los canallas: Cristian Pavón y Ramón Wanchope Abila, a quienes cualquier equipo tendría de titulares.

Enfrente estará un Godoy Cruz que aún da pelea en la Copa Libertadores y por eso también presentará muchos suplentes. Es que el técnico rosarino Lucas Bernardi sabe que también la prioridad es la competencia internacional, en la que el 9 de mayo recibirá a Universidad de Concepción de Chile y si le gana seguirá en la gran competencia. Por eso ambos equipos jugarán este partido con la cabeza puesta en otra cosa.





El plantel, recibido por una multitud

El plantel de Boca llegó anoche a Mendoza a la espera del partido de hoy a las 20 contra Godoy Cruz por los octavos de final de la Copa Superliga. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se alojó en el Arena Maipú y al llegar fue recibido por una verdadera multitud de fanáticos que pudieron sacarse fotos con sus ídolos, quienes se acercaron a saludar y agradecer las muestras de afecto. Los más buscados fueron Nández, Andrada y en menor medida Pavón.