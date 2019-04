Bilardista versus menottista

Ricardo Giusti tiene un amor incondicional por Carlos Bilardo, al que visitó la semana pasada con otros amigos campeones del mundo. Daniel Sperandío por César Luis Menotti, quien lo dirigió en aquel Sub 21 que se consagró en Japón con Diego Maradona. Dos estilos antagónicos, pero que ambos respetan a rajatabla. Pero eso no es impedimento para las chicanas. "Ricardo hace trampa y termina el partido cuando va ganando, ja", cuenta el Gringo canalla, más aún citando el ejemplo del miércoles anterior cuando el rival se puso 3-2 e intentó dar por terminado el juego. Igualmente, como faltaban algunos minutos continuó y finalmente el tablero indicó 4-2 a favor de los de Giusti. "Una vez más", insistió el Gringo, ex Newell's e Independiente.