Bigand está de fiesta

Abrazos fuertes e interminables cuando Fernando Ayala se quedó con total autoridad con la final de la Clase 2 montado a un potente Clío. Miradas emocionadas hasta el borde de las lágrimas y saludos efusivos cuando Iván Saturni (Focus) se aferró al segundo puesto en la Clase 3, cuyo vencedor fue un endemoniado Juan Pipkin (Cruze). El Saturni Racing fue el auténtico protagonista del paso del Turismo Nacional por nuestra ciudad. El team de Bigand armó su propia fiesta en el colmado y muy colorido Juan Manuel Fangio tras cerrarse la 9ª fecha de la entretenida especialidad.



"Fue un fin de semana soñado. Esto es algo maravilloso. Logramos hacer dos podios con el equipo. Se disfruta más porque corrimos acá, donde prácticamente fuimos locales debido a que nuestro pueblo está cerca y se acercó mucha gente para hacernos el aguante", deslizó un conmovido Iván Saturni mientras algunos colegas y el público en general lo saludaba a medida que caminaba a paso lento hacia su box.El de Bigand además le confesó a Ovación que "si bien el hecho de tener una estructura privada hace que todo cueste un poco más debido a los altos costos que se necesitan para poder correr, la verdad es que desde hace bastante tiempo logramos imponer nuestro estilo y sello en base a humildad, trabajo y respeto. A eso le sumo que tenemos buenos autos, ya sea en la clase mayor como en la menor"."Estamos bien prendidos en el campeonato (quedó 5º) y seguimos soñando. Claro que ahora más que nunca deberemos seguir trabajando para mantener este nivel y esta sonrisa que hoy (ayer) invade a cada uno de los que integran la familia del Saturni Racing", respondió Iván, con orgullo antes de posar para la foto junto a Fernando Ayala para este medio.Si bien la máquina que compite en la Clase 2 fue campeona en 2016, lo cierto es que durante esta temporada la butaca estuvo varias fechas vacías. "Lo más triste de este año fue eso, ver al auto parado. Era algo desconcertante porque no teníamos regularidad. Sin embargo, desde hace unas fechas está Fer (Ayala), quien se adaptó bárbaro y le está sacando jugo. No por el triunfo de hoy (ayer) sino porque viene mostrando muy buen potencial. Ojalá sigamos así hasta final de temporada", respondió Saturni mientras en boxes lo esperaba un círculo íntimo para charlar más relajado tras el gran día que tuvo el equipo en sí y que siguió festejando a lo grande en Bigand, cuna natural del team zonal.Corrieron todos para Leonel Pernía (Civic). Es que con los abandonos de Mariano Werner (Tipo), Julián Santero (Focus) y Fabricio Pezzini (Corolla), el Tanito pasó a comandar la Clase 3 luego de arribar en el cuarto puesto. Con respecto a los pilotos zonales hay que destacar la labor de Iván Saturni (ver aparte) y del parejense Leo Carducci (Focus), que terminó 7º. En tanto, el bermudense Fabián Yannantuoni (408) finalizó 9º al cumplirse la 9ª fecha.El baigorriense Leonel Larrauri largó la final desde el 23º puesto. Sin embargo, avanzó un poco y aprovechó algunas deserciones para culminar la carrera en el 19º lugar con el All New Civic de su propia estructura. Mientras que Pedro Boero (del Martos Med Competición) debió abandonar a dos vueltas del cierre cuando venía octavo, porque el tren delantero del Focus sufrió las consecuencias del topetazo que le dieron sin anestesia entre el Pato Yannantuoni y Chapur.Como dato extra hay que destacar la enorme performance de Emanuel Moriatis. El Mago se quedó sin dirección hidráulica en el inicio de la carrera y quedó 18º. Pero se la bancó, arribó 6º y sumó buenos porotos para la tabla general en una jornada donde el Fangio tuvo brillo propio.El triunfo en la telonera Clase 2 quedó en manos de Fernando Ayala a bordo del Clio que alista el Saturni Racing (Bigand). Sin embargo, Miguel Ciaurro (Trend) también izó la bandera zonal. El santafesino del casildense Giacone Competición fue primer escolta y quedó cerca del líder en la tabla general, que sigue siendo Nicolás Posco, quien ayer fue 5º con el Kinetic de la estructura campeona del Bucci Racing (V.G.Gálvez). Esteban Cistola completó el noveno podio del año en nuestro Fangio.Con respecto al resto de los regionales hay que destacar que Joel Borgobello (Timbúes) fue 7º con un Trend. Mariano Morini (Aldao) fue 16º con un Corsita. El venadense Ever Franetovich, quien compitió en el JCB Motorsportes (Elortondo), venía bien pero abandonó a cuatro vueltas del final y quedó 22º. Por su parte, el roldanense Alejandro Valderrey sólo giró tres veces con el Palio. Mientras que el casildense Alejo Borgiani (Clio) dio una sola vuelta al igual que Darío Ippolito (V.G.Gálvez) con el Onix.