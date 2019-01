Marcelo Bielsa, entrenador de Leeds United, admitió ayer el "espionaje" a Derby County y se asumió como "único" responsable del acto, que desató la polémica la pasada semana en el fútbol inglés. "Ya dije que soy el único responsable. Mi comportamiento ha sido debatido y muchos han opinado y condenado mis actos diciendo que son inmorales y que violaron el fair play y que es hacer trampa", expresó el Loco en una rueda de prensa on line a la que convocó para hablar del tema.

Bielsa, como hace en todos los juegos según sus propias palabras, mandó a un asistente a espiar una práctica de su rival que, al ser descubierto, fue expulsado de las instalaciones de Derby County. En consecuencia, el DT recibió muchas críticas del ambiente futbolístico en Inglaterra. De hecho, el entrenador rival, Frank Lampard, paró la práctica del Derby County por la presencia del individuo sospechoso en las instalaciones del club.

La policía del condado de Derbyshire acudió al centro de entrenamiento y detuvo al presunto espía, a quien se le incautaron un par de prismáticos, unas tenazas y una muda de ropa.

Bielsa argumentó que esa práctica es costumbre desde su época como DT del seleccionado argentino (1998-2004) y que en algunos países no es condenable, pero Lampard rechazó su descargo al considerar que el espionaje "está mal y no importa si es cultural".

"La liga, luego de una queja de Derby County, abrió una investigación para evaluar si me comporté mal. Quisiera decir que le voy a facilitar la investigación a la federación. Les daré lo que necesitan. Asumo el hecho de que mi comportamiento está siendo observado", aclaró.

Además, Bielsa apuntó: "Yo observé a todos los rivales y vimos todas las sesiones de entrenamiento de los oponentes antes de enfrentarlos. Quiero hacer la investigación más fácil. No creo que empeore las cosas por decir lo que estoy diciendo ahora. Al hacerlo, asumo las posibles sanciones que me darán". Y, enseguida, el DT puntualizó que el hecho "no es ilegal" porque no se encuentra "restringido, ni especificado" en ningún lado.