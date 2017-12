Bielsa "rindió" examen en la UNR

Aprobada. Lucía Montané defendió ante un jurado de Comunicación Social un trabajo sobre el discurso "disruptivo" en el fútbol actual de Marcelo Bielsa y aprobó con 10.

¿Una tesis en la Universidad sobre el discurso de Bielsa? Sí, y de más de cien páginas. Sólo el título del trabajo es una buena muestra de que las alocuciones académicas distan bastante de las futboleras aunque el objeto de estudio sea el mismo: el fútbol. "El laboratorio disruptivo. Una batalla de formas nominales del imaginario político, entre los discursos del fútbol moderno y de Marcelo Bielsa", escribió la estudiante Lucía Montané, de 24 años, para encabezar la investigación con la que se recibió de licenciada en comunicación social en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Veintiún palabras que ningún diario podría transpolar en un título y que tal vez en boca de un hincha se resumirían simplemente en "Bielsa la rompe".

¿Qué es lo que, según Montané, es "disruptivo" del ex técnico de Newell's y de la selección nacional? ¿Con qué rompe Bielsa al ponerse en escena, al hablar, dar conferencias de prensa o enojarse? Según la autora de la tesis, "usa un lenguaje e ideas inusuales respecto al universo que predomina en el fútbol de hoy, se le dice Loco porque da respuestas que no coinciden con lo que se espera, rompe con lo que se está acostumbrado a escuchar". Sirva este trabajo para entender, una vez más, como dice la autora, que el fútbol "es más que una pelota que entra al arco" y que la academia también está en la cancha.

En diálogo con Ovación y a pocas horas de haber rendido bien esta tesis, Montané contó que su idea sobre esta investigación comenzó en 2015, cuando terminó de escuchar una conferencia de prensa de Bielsa, como técnico del Olympique de Marsella, en Francia.

"El trabajo no implica una valoración de él como técnico, no opino porque esta no es una intervención profesional, es un análisis de su discurso desde la teoría de la comunicación, y en ese recorte me baso en la teoría del discurso social de Eliseo Verón. O sea, desentraño sus conceptos y los relaciono con los discursos políticos y futbolísticos. Un ejemplo: su idea del éxito y del fracaso en el fútbol no son las habituales, para él el fracaso es formativo y del éxito es crítico cuando dice que quita la posibilidad de ser feliz a las personas, de formarse, de relajarse, que nos hace narcisistas porque nos enamora de nosotros mismos", cita, palabras más palabras menos, Montané y no será la única vez que lo haga durante la charla.

Pero esa idea del éxito,

esa crítica no implica

que Bielsa no quiera perder

ni a las bolitas, ¿no?

Claro que no, pero él dirá en algún momento que "lo importante es la nobleza de los recursos utilizados". De hecho hay una frase que incorporo en la tesis, del periodista Ezequiel Fernández Moores que dice "ética, ataque y belleza: es la Biblia de Bielsa. Difícil de sostener en un fútbol con leyes de jungla y dineros inflados por China, el petrodolar y Wall Street". Y esa ética se traduce, por ejemplo, en la pregunta que le hizo él una vez a un periodista. "Explíquenme por qué debería negarle una nota a una FM de Salta y dársela a una radio de Capital Federal".



La tesis en torno a este tema dedica un espacio especial al paso de Bielsa como técnico del Mundial de Corea y Japón en el 2002, y cómo la "derrota" y la "victoria" futbolísticas pueden caracterizar desde una fiesta colectiva a un duelo nacional. Un sólo dato: por ese año en un titular de un diario de tirada nacional se leyó "La eliminación del Mundial hace caer la publicidad un 50%". Pero no será el único tópico que se analizará en el texto. Ni los diarios nacionales e internacionales y la televisión las únicas fuentes. "Leí varios libros dedicados a Bielsa, escritos por autores de Argentina y Chile, pero además compilé mensajes en las redes, sus arengas y sus conferencias de prensa en youtube que no son pocas: una que dio estando al frente del Atletic de Bilbao dura una hora y cuarto", dijo Montané, quien también sumó bibliografía sobre teoría del discurso, historia y literatura en relación al fútbol. "Galeano fue un gran aporte para este trabajo, es un autor que habla de la pelota como juguete pero también como el objeto que le da de comer a muchos jugadores, siempre su aporte es social".

El trabajo, que duró poco más de un año en ser investigado y escrito por esta estudiante de 5to. año, hoy graduada. Fue dirigido por el profesor Orlando Verna y defendido ante un jurado conformado por José D' Alonso y Hugo Marengo.

En las primeras páginas el texto abre con una frase del técnico. "No creo que vaya a ser mencionado en ningún libro. En todo caso, no querría que fuera por ganar un título. Me gustaría más que fuera por las normas de conducta que usé para desarrollar mi tarea".

Este no es un libro, sólo un estudio de grado minucioso, de una hincha leprosa que se prometió dejar de lado la pasión futbolera al estudiar el tema y lo logró. Al menos eso entendieron los docentes que le pusieron un 10, a la alumna y de alguna manera también a Marcelo Bielsa.

