Bielsa le pide data a Pochettino

Marcelo Bielsa, del Leeds United inglés, se contactó con su compatriota, colega y ex dirigido Mauricio Pochettino con el objetivo de conocer detalles como futbolista del zaguero platense Juan Foyth, quien juega en el Tottenham Hotspur. Bielsa, quien dirige a uno de los punteros de la Championship inglesa (segunda división), desea contar con Foyth, ex Estudiantes de La Plata, a quien Pochettino dirigió en Tottenham hasta fines de 2019. Foyth se lesionó el menisco externo de la rodilla derecha en un amistoso la semana pasada ante Norwich, aunque el defensor del seleccionado argentino no desea operarse y apunta a recuperar la zona únicamente con traumatología. A Bielsa le interesa Foyth, de 22 años, quien no seguirá en Tottenham al no estar en los planes del entrenador portugués José Mourinho, luego de haber jugado un total de 32 encuentros en tres temporadas. Pochettino, quien esta desocupado luego de su despido del Tottenham para que llegue Mou, siempre habló muy bien de Foyth, quien no jugó ningún partido oficial en lo que va del 2020, ya que su último encuentro fue en diciembre pasado justamente frente al Norwich, mismo equipo contra el que se lesionó ahora. En tanto ayer arrancó la 31ª fecha de la Premier League con la victoria del Totthenham de Giovanni Lo Celso sobre West Ham por 2-0 y el empate sin goles entre Leicester City y Brighton And Hove. La fecha sigue hoy.