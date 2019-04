Bielsa aclaró ayer que los jugadores de Leeds no le regalaron el gol del empate a Aston Villa sino que lo devolvieron respetando los principios del fair play. "El gol no se lo regalamos, se lo devolvimos. Los hechos son los que se vieron y la interpretación de los hechos la expresamos a través de esa decisión", explicó. Y agregó: "El fútbol inglés es reconocido en ese sentido, por lo cual no soy quien debe expresarse en un lugar donde esa forma de actuar es un valor".

El DT de Aston Villa, Dean Smith, reveló: "Le sugerí a Bielsa que nos dejen hacer el gol del empate y él estuvo de acuerdo. Le tengo mucho respeto".