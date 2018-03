Bielsa con el abanico de opositores

Rafael Bielsa logró reunir a representantes de distintas agrupaciones políticas de Newell's. La idea era analizar las posturas a adoptar de cara a la asamblea que se desarrollará el 28 del corriente mes. Una idea interesante, sobre todo por las diferentes ideas que tienen los que participan activamente de la vida política de la entidad. No hubo un acuerdo total, según le confiaron a Ovación las distintas voces consultadas, aunque rescataron la iniciativa y la mayoría se comprometió a seguir charlando con el fin de definir qué posición tomarán a la hora de votar la memoria y el balance del período 2016/17. Y en este punto hay diferentes posiciones con las tres alternativas, es decir rechazarlo, aprobarlo y abstenerse. Por el momento no hubo una definición concreta, al menos eso es lo que aseguraron algunos de los presentes.

Bielsa fue el propulsor del cónclave, al que asistieron Ariel Moresco, Daniel Giraudo, Luis Facciano, Federico Ripani, Roberto Mensi, Javier Díaz, Juan Carlos Cagnoli y Claudio Martínez. Precisamente la presencia del Tiki, más allá de que se presumía iba a estar, fue la que generó cierto malestar en algunos de los participantes. De hecho, Moresco fue uno de los que dejó en claro su postura no sólo del encuentro sino también de la presencia del ex secretario de la actual comisión directiva. "Fue muy buena la reunión. Vamos a seguir debatiendo para ver la posición a llevar a la asamblea. Con Martínez no me habría juntado para hablar de Newell's si no fuera porque me llamó Bielsa. Me hubiese gustado que viniera D'Amico (Cristian, vice leproso) para que hablara él. Cosa que capaz que haga, por qué no", expresó el representante de Movimiento 1974.

En el análisis realizado por varios de los intervinientes la coincidencia estuvo en que "vino a defender a la comisión directiva", más allá de que el ex canciller había dejado en claro a los presentes que fue invitado por él.

¿Con qué postura irá la oposición a la asamblea? Por lo que trascendió no hubo consenso general porque cada uno tiene una posición adoptada. Por ejemplo, Giraudo le anticipó a este diario en su edición de ayer que va por el "no" y existen otros miembros que acompañarían esta determinación. No obstante, hay unos que promulgan la abstención, otros el "sí" a la aprobación con el fin de evitarle más inconvenientes a la institución y algunos que aún están en duda.

"Vamos a seguir trabajando en este tema. Hubo opiniones encontradas en las formas en la que deben manifestarse los dirigentes en este momento respecto a la CD, llámese vehemencia o estar expectante, ja. La idea es de acá al 28 seguir debatiendo y charlando. Hay que informar al socio de la cuestión técnica del balance y, sobre todo, ahondar en el aspecto político. Porque esta asamblea va a tener un corte netamente político", agregó Moresco.

La cuestión de la asamblea es hoy uno de los temas principales en la vida de Newell's, aunque hay otra lectura que podría realizarse a futuro. Y tiene que ver en el armado político pensando en las próximas elecciones, más allá de que aún falta un largo tiempo. Hay una idea que se deja traslucir, sobre todo por los dichos de Bielsa cada vez que se expresó públicamente y no escatimó elogios hacia la figura de Luis Facciano. ¿Hay una idea de apuntalarlo? Por lo pronto, hay varios referentes del amplio espectro opositor que tomaron nota y, por las dudas, dejaron sentado que "eso no sería posible". Al menos para armar una sola lista consensuada.