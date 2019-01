Bielsa admitió que espió "a todos los rivales" de Leeds United

Tras el escándalo que generó la semana pasada al admitir que había espiado la práctica de un rival, el director técnico de Leeds, el rosarino Marcelo Bielsa, ofreció hoy una conferencia de prensa en la que admitió que espió a "todos los equipos rivales" de la segunda división de la liga inglesa de fútbol. Y si bien aclaró que el espionaje no es ilegal, recalcó que esa maniobra "no permite ganar partidos".

"Lo hago porque no está prohibido, porque no sabía que iba a generar tal rechazo. Porque aunque no sirve para nada, me tranquiliza hacerlo. Porque ya verifiqué que no permite ganar partidos", sentenció, fiel a su estilo enfático y determinante, el Loco Bielsa en plena conferencia de prensa, en la que expuso un PowerPoint todas las planillas que confeccionó con detalles tácticos de sus rivales.

Bielsa



En ese sentido, reveló que miró 51 partidos del Derby County, tarea que le demandó a razón de "cuatro horas por cada partido".

A raíz de esto, la liga inglesa abrió un expediente sobre el incidente del técnico argentino de Leeds.

Previo a la victoria 2-0 ante Derby County, en el torneo de segunda división el viernes, el exentrenador de Argentina y Chile reconoció que envió a un emisario al entrenamiento del día previo.

La liga dijo ayer que las "presuntas acciones parecen infringir la Carta del Club" que todos los equipos aceptaron previo a la temporada.

Bielsa insiste que no fue su intención sacar ventaja y que ha procedido de la misma manera en el pasado.