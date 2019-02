Bidoglio y la chance de quedar ya en la historia

Con un puñado de partidos como técnico de primera división afrontará el gran partido de la ciudad. Con todo para ganar. Sobre todo, porque tendrá la gran oportunidad de quedar ya en la historia. Una victoria lo pondrá directamente en los libros. Héctor Bidoglio estará al frente de Newell's en la búsqueda del triunfo que se le viene negando ante el rival de toda la vida. En su cancha, ahí en el parque Independencia donde quienes serán los dueños de casa llevan 6 clásicos sin festejar (3 empates y 3 derrotas). El no tiene el respaldo de la historia. No conoce de números importantes. Claro, tampoco recibió golpes. Ni como futbolista. Está en una posición totalmente opuesta a la del DT del otro lado, a la de un Edgardo Bauza que tiene para escribir un libro con su pasado y presente vestido de auriazul. La historia tiene un comienzo y Bidoglio lo buscará escribir en ganador.

Apenas un par de cotejos como DT interino en el cierre del 2018, resueltos con triunfos, nada menos, lo proyectaron a la oficialización como entrenador rojinegro para cerrar la temporada. Con dos desafíos durísimos que se le presentarían por delante, el primero con un aprobado debut oficial frente a Boca y un 1-1 que pareció quedar corto desde los merecimientos; el segundo por jugarse.

Las fichas que apostará a ganador Bidoglio se basan en la construcción de un equipo. Con el ánimo en alza después de que Newell's atravesara demasiadas turbulencias de resultados para nada favorables. Claro que también con la inestimable colaboración de futbolistas con sed de revancha, que deberán dejarlo en claro en el Coloso. Con el regreso del máximo referente de este siglo como es Maxi Rodríguez, justamente el autor del gol del último festejo en rojo y negro en un clásico, aunque en el otro estadio de la ciudad en el 2016.

En él se apoyará Bidoglio para su debut como técnico en el partido que paraliza a Rosario. Pero no solamente en la Fiera, también en Formica, Figueroa, Cacciabue, Rivero y Aguerre como referentes. Seguramente apenas cambiará un par de nombres entre los once porque tendrá a uno que vuelve (Fontanini, por Paredes) y tal vez retocará tácticamente esa posición de 9 goleador que aún no tiene dueño.

El domingo puede ser su primer gran día. Entrar a la galería de los DT ganadores de clásicos no es sencillo. Y en Newell's hace bastante que nadie lo consigue. Claro, el presente es la cuestión, aunque al pasado hay que tenerlo en cuenta. Y Newell's de la mano de Bidoglio intentará cortar la mala y acercarse a los tiempos de invencible, aquel que vivió entre junio de 1980 y septiembre de 2002 con 27 partidos sin perder.

Un inicio dirigiendo en divisiones inferiores, el hilo que vincula a los dos entrenadores

El 18 de julio de 2015 Héctor Bidoglio dirigió su primer clásico en divisiones inferiores y fue en el triunfo rojinegro por 1 a 0 en 9ª división de AFA. El segundo y último fue en el cotejo de reserva del 11 de diciembre de 2017, que finalizó 2 a 2 (fueron titulares los actuales jugadores de primera división Jerónimo Cacciabue, Facundo Nadalín y Alexis Rodríguez). Ambos se jugaron en la ciudad deportiva canalla. Por lo tanto, está invicto.Mientras que Edgardo Bauza también dio sus primeros pasos dirigiendo en categorías menores, aunque preferentemente se desempeñó como coordinador. Fue técnico de la 1ª local de la Rosarina (en dupla con el Oso Ricardo Ferrero) y perdió 2-1 el clásico del 24 de abril de 1994. Mientras que el Patón dirigió a la reserva auriazul en 5 oportunidades, con 3 victorias (siempre por1 a 0), 1 empate y 1 derrota.