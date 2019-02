Bidoglio: "Espero que sostengamos la intensidad y el fútbol"

Héctor Bidoglio considera que Newell's dio buenas señales en los dos primeros partidos del año y cree que será fundamental ratificarlo mañana para tener chances en el clásico. "Espero que sigamos sosteniendo la intensidad del juego y el fútbol que tuvimos por momentos", declaró ayer en conferencia de prensa el entrenador, quien agregó que habrá que tener cuidado con los futbolistas de Central porque "saben muy bien lo que hacen y son muy ordenados".

¿Qué clase de partido esperás?

Lo que siempre trato de trabajar es en potenciar nuestra manera de jugar y el domingo espero que sigamos sosteniendo la intensidad del juego y el fútbol que tuvimos por momentos contra Boca y Unión. Espero que seamos rápidos para pasar de un momento ofensivo al defensivo y que no nos sorprendan con ataques veloces.

Tendrán que estar muy atentos a la pelota parada.

Central tiene muy buen juego aéreo. No es su única arma. Si bien juegan de una manera diferente a la nuestra, saben muy bien lo que hacen y a lo que juegan. Son muy ordenados. Tenemos que tener cuidado con otros aspectos que también nos pueden crear problemas aparte del juego aéreo.

Si bien llegan en buena forma futbolística, este es un partido que les viene costando desde lo mental, lo emocional. ¿Hicieron ese diagnóstico?, ¿trabajaron al respecto?

Lo hemos hecho. Trabajó el psicólogo del plantel, que está haciendo un muy buen trabajo con los jugadores. En ese aspecto, tenemos muchos futbolistas surgidos de las inferiores que tienen sentido de pertenencia. Lo que hay que tratar es de apartarles el hincha del jugador profesional.

Bauza dijo que Herrera no está para el inicio y Riaño acompañará a Zampedri. ¿Qué le cambia a Newell's esa modificación?

No nos cambia mucho, más allá de las características de los jugadores. Ellos van a jugar con dos delanteros, como lo vienen haciendo. Los conocemos. Sabemos las características de cada uno, nuestros jugadores también los conocen. En nuestra forma de jugar, en nuestra manera de posicionarnos adentro del campo de juego, no nos cambiará mucho.

¿Newell's tiene la obligación de ganar?

Newell's tiene que ganar todos los domingos. Está siempre obligado a ganar, más de local, tratando de ser protagonista, de jugar siempre en campo rival. Dentro del plantel tenemos jugadores con muchísima experiencia, algunos que ya vivieron muchos clásicos y para otros será el primero. Tenemos un grupo que estuvo muy bien durante toda la semana y eso contagia, motiva.

Para este clásico no está en juego la continuidad de los entrenadores, ¿eso le saca dramatismo al partido?

No sé si le saca drama porque uno vive su propio partido más allá de que seamos entrenadores totalmente diferentes en cuanto a la experiencia. Estos cotejos te marcan para el futuro, más a mí que a él, obviamente. Lo vivo tranquilo porque es la única manera de salir adelante. No me voy a sentir mejor o peor entrenador el lunes según el resultado.

¿Qué mensaje le das al hincha para que el domingo se viva sólo como un partido de fútbol?

Tanto nosotros como los jugadores sabemos la responsabilidad que tenemos. Los jugadores están con muchísimas ganas de darles una alegría. Les diría que ellos van a mantener una idea futbolística y que ya anoche (jueves) sintieron lo que significa el partido en el banderazo, con el aliento de la gente. El entorno del domingo va a ser positivo y los futbolistas lo saben. Van a dejar todo y nadie más que ellos quieren ganar este partido para seguir convenciéndose que están por el buen camino.

Hoy habló muy bien el Tata Martino de tu proceso en Newell's, ¿cómo lo tomaste?

Es un privilegio que haya dicho eso. No lo quiero meter en un compromiso, pero ojalá lo tengamos a él acá siempre y que uno pueda seguir aprendiendo de él. Teniendo al Tata acá yo aprendí muchísimo. Le agradezco sus palabras.