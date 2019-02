El técnico de Newell's Héctor Bidoglio no confirmó la formación para el partido del domingo ante Central y se mostró entusiasmado de jugar "el clásico más importante del mundo" por que significaba "una gran responsabilidad".

En rueda de prensa este mediodía en Bella Vista, Bidoglio fue consultado sobre cuánta tensión había en la semana previa y si su equipo estaba obligado a ganar. Al respecto destacó: Sí dudas que hay mucha tensión. Newell's tiene que ganar este domingo como debe hacerlo en cada partido. Newell's está obligado a eso, más siendo local, tratar de ser protagonista, de jugar siempre en campo rival".

"Sabemos que es un partido importantísmo -amplió el entrenador leproso-. Para los que vivimos en Rosario es el clásico más importante del mundo y por eso lo tomamos con responsabilidad, tratando de no dejar ningún detalle librazo al azar, pensando que el rival nos puede jugar de una u otra manera. Aparte en este plantel hay jugadores con muchos clásicos, otros que van a debutar".

Sobre cómo había trabajado en la semana el DT contó: "Hemos estado trabajando en cada detalle, sabemos que es un clásico, que se puede jugar de una u otra manera, pero que termina siendo fútbol. Entonces tratamos de potenciar nuestra idea con un grupo de jugadores que nos ha contagiado, y al que hemos visto muy bien. Fue una semana mu linda y ojalá la podamos coronar el domingo"

En cuanto a los nombres que saldrán al césped del Coloso señaló: "El equipo no lo tengo confirmado porque esta tarde va a ser el último entrenamiento técnico-táctico. Lo voy a tratar de definir hoy pero la base del equipo no va a cambiar mucho, salvo algunos nombres. Ver si vuelve Fontanini o sigue Paredes, que tuvo un buen partido ante Unión, y definir quiénes serán los tres delanteros arriba. El resto serán los mismos".

equipoNOB.png