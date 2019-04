Bidoglio: "El punto es valioso y sirve un montón"

Casi que no hubo otra cosa para rescatar de parte de Héctor Bidoglio sobre lo sucedido ayer por la tarde. "El punto es valioso, sirve un montón", manifestó el entrenador de Newell's, consciente de que no se jugó bien. De todos modos, no consideró que el empate haya sido injusto. "Nosotros a veces también merecíamos más y nos fuimos con menos puntos", dijo.

"Estoy contento porque el punto es valioso, para hoy y para mañana", declaró Bidoglio, quien admitió la superioridad de Banfield. "Ellos dominaron el partido, pero fallaron delante del arco", señaló.

"Fue un partido difícil. Nos costó el primer tiempo. No tuvimos la pelota y perdimos en los duelos individuales. Mejoramos un poquito en el segundo, pero estuvimos lejos de lo que pretendíamos", dijo.

"Sabíamos que Banfield es un equipo que basa su juego en la posesión y que se asocia bien por afuera. El juego lo dominaron ellos", manifestó el entrenador, que justamente por cómo se dio el partido dijo que "el punto sirve un montón, porque se suma de visitante".

Bidoglio consideró que el equipo no estuvo "desacomodado" y subrayó que el problema fue que se llegaba "un segundo tarde a la pelota y así te van dominando".

Cuando se lo consultó si Banfield hizo los méritos para llevarse más, manifestó: "Nosotros a veces también merecíamos y nos fuimos con menos puntos".

Si bien todavía tiene por delante la Copa de la Superliga, evaluó el trabajo que realizó desde que asumió la conducción técnica rojinegra. "Hubo una derrota que fue la que más dolió, por la Copa Argentina (con Villa Mitre). En la Superliga tenemos más victorias que derrotas (4 contra 3), pero esto no alcanza. Pretendíamos más", dijo.

"Si hago un balance no sólo miro el resultado. Hicimos más cosas buenas que malas. Ahora hay que seguir trabajando y fortaleciendo individualmente a los jugadores", agregó.

Bidoglio planteó que sabía que este "iba a ser un semestre austero", algo que condicionaba el armado del plantel, debido a que "el club económicamente estaba mal", sin posibilidad de conseguir grandes contrataciones.

"Siempre esperas más de todos, de las incorporaciones y de los chicos también. Estoy conforme con el plantel porque sabíamos que era un semestre austero", dijo.

Bidoglio prefirió no hablar sobre qué clase de técnico debería ser el sucesor. "No me corresponde. No quiero decir nada que interfiera en la decisión de la comisión directiva. Lo que me toca es tratar de seguir mejorando a estos jugadores y trabajar al ciento por ciento hasta que nos toque", declaró.

Con respecto a la posibilidad de que se juegue el clásico en la Copa de la Superliga, dijo: "Generará una gran motivación, porque los jugadores lo quieren jugar".