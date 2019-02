Desde que pisó la primera de Newell's, Héctor Bidoglio dejó en claro que no era para estar de paso. Tomó decisiones importantes de interino, no las cambió cuando lo confirmaron y por el contrario, acentuó esa tendencia ahora que se lesionó el delantero que bancó, Francisco Frydiszewski. No sólo apostó por el Polaco porque entendía que merecía la chance, sino porque al 9 titular indiscutible con Omar De Felippe, Luis Leal, nunca lo vio en la mejor forma. Por eso ahora que el portugués podía tener de nuevo su chance, el entrenador rojinegro le manda un claro mensaje de que debe seguir esforzándose por ella. Y manda a la cancha a Alfio Oviedo, que nunca tuvo una posibilidad como esta. Sin dudas, un nueve golpe de escena del nuevo DT de Newell's.

En la nota publicada en la edición de ayer, titulada: "Por qué Leal es la duda de Bidoglio" se explicaban los motivos del entrenador. El portugués tuvo un muy flojo semestre pasado, con un solo gol en la Superliga (ante Godoy Cruz) y otro en la Copa Argentina (ante Defensores Unidos), pero con De Felippe siempre fue el 9 titular. Eso cambió apenas llegó este entrenador. En sus dos primeros de interino, en uno lo mandó al banco (Patronato) y no lo hizo entrar, y para el otro (San Martín de Tucumán) ni siquiera lo concentró. Y ahí mismo se explicó que hasta estuvo a punto de dejarlo afuera de los 18 ante Boca.

Es que Bidoglio no lo vio enchufado en la pretemporada y en cambio sí a Alfio Oviedo, pero optó por los antecedentes del portugués, fue suplente ante Boca y pudo entrar más de un tiempo por la lesión muscular de Frydiszewski. Sin embargo ahora, que bien podía ser titular, el técnico leproso tiene la decisión de poner al paraguayo, que está a préstamo hasta el 30 de junio y su pase pertenece a Cerro Porteño.

Será la gran oportunidad de Oviedo, que sólo una vez fue titular, en la 10ª fecha ante Argentinos. Esa vez estuvo entre los once porque De Felippe preservó a la mayoría de los titulares para enfrentar a Central unos días después por la Copa Argentina. Y cumplió con un gol, el de la apertura del triunfo por 2 a 0, el único que hizo en 11 presentaciones con la camiseta leprosa, 9 por la Superliga.

Por eso esta es su verdadera chance de afianzarse e inclusive habrá que ver si Leal va al banco. Es que Bidoglio hizo viajar ayer a la tarde a Santa Fe a 19 jugadores, entre los que se encuentra Cristian Insaurralde. La idea con el último refuerzo que llegó es que se adapte rápido al mundo Newell's pero si hoy llega la habilitación hasta podría ser el suplente de Oviedo.

Se verá. El que sí quedó habilitado fue el uruguayo Ribair Rodríguez, que será suplente junto a Nelson Ibáñez, Leonel Ferroni, Isamel Alzugaray, Joaquín Torres y Alexis Rodríguez. El restante será Leal o Insaurralde. En el once, en tanto, Teodoro Paredes va por el suspendido Fabricio Fontanini. El 9 también está: Oviedo.

Ante un rival de los exigentes

Será una buena prueba para Newell's antes del clásico. Es que hasta la derrota ante Godoy Cruz por la 10ª fecha, Unión era una de las sensaciones, después cerró el 2018 con 3 caídas al hilo pero volvió a levantar en este 2019, con triunfos ante Boca y River, y empate ante Belgrano, siempre afuera de casa.

Retorna el peligroso Franco Fragapane tras cumplir una suspensión y debuta el delantero llegado de Racing Pablo Cuadra para hacer dupla con Franco Troyanski, que viene asentado arriba. Sobre ellos deberán trabajar Nadalín por su sector, y los centrales. Si logra anularlos, Newell's tiene la mitad del partido resuelto.