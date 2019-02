Bidoglio. El entrenador rojinegro elogió la actuación de Aguerre y no quedó conforme con el segundo tiempo.

El director técnico de Newell's Héctor Bidoglio confirmó hoy apostará con Cristian Insaurralde para buscar más verticalidad para visitar a San Lorenzo en el Nuego Gasómetro. Todo parece indicar que el delantero ingresará por Víctor Figueroa, aunque el DT rojinegro aún no confirmó esa variante. Sería el único cambio respecto al equipo que jugó el clásico, pese a que Fabricio Fontanini está entre algodones.

El entrenador leproso sabe que el equipo necesita mayores alternativas y para eso probará con la inclusión del jugador proveniente del fútbol mexicano para tratar que el equipo tenga más volumen ofensivo.

"A no ser que pase algo mañana, el equipo va a ser el mismo con la inclusión de Insaurralde", indicó de entrada el DT leproso, aunque no confirmó si ocupará el lugar de Figueroa o Leal. En ese sentido, indicó: "Probamos de las dos posibilidades, aunque lo vemos como un extremo porque buscamos más verticalidad y no tanta tenencia".

Por otra parte, trascendió hoy que el marcador central Fontanini se resintió hoy de una lesión muscular que pone en duda su participación.

"Fontanini hizo una parte del trabajo porque viene con una lesión desde el partido con Boca, pero hablé con él y creo que va a llegar, si no está Teodoro (Paredes) que hoy hizo una parte de la práctica. Lo importante es que los dos están en un buen nivel", señaló el director técnico rojinegro, Héctor Bidoglio.

De esta manera, el equipo para visitar el sábado al Santo en el Nuevo Gasómetro, a las 17.10, formaría con Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Stefano Callegari, Fontanini o Paredes y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero; Insaurralde o Figueroa, Mauro Formica y Maxi Rodríguez; Leal.