En declaraciones a la prensa tras la goleada ante San Martín por 3 a 0, Bidoglio comentó que "hay que ver si puede venir un técnico al que le pueden traer refuerzos. A mí me gusta el fútbol y a Newell's tiene que venir un técnico que vaya para adelante porque la gente te lleva para adelante. En el Coloso vos no podés esperar a nadie. Entonces tiene que ser un técnico al que le guste el fútbol, que sea agresivo y que le guste jugar en campo rival. Eso es lo que va a demandar la gente".

Al analizar el triunfo sobre el santo tucumano señaló: "Me di un gusto grande, no sólo por este partido sino por las dos semanas en las que estuve al frente del equipo. Fueron días espectaculares con un gran grupo, receptivo, con mucha predisposición al trabajo y ganas de crecer. La verdad que lo que hicimos fue hacerlos sentir importantes. Hay un grupo con mucha calidad, tocado por algunas situaciones, pero que en estos dos partidos demostró talento, lucha y sacrificio y eso me deja muy satisfecho".

Sobre el partido expresó: "Salió un lindo partido. Presionamos bien, le planteamos un partido incómodo, supimos tener la pelota y aprovechamos las que teníamos. Los sufrimos porque erramos mucho también. Ellos eran muy difícil en las pelotas detenidas, pero los supimos controlar". Consultado sobre qué se le puede decir a un plantel que está desmotivado, Bidoglio explicó: "Conocemos la calidad y el talento de esos jugadores. El equipo estaba bien trabajado pero hubo momentos donde perdieron la confianza. El tema no era futbolístico, pero las cosas no se dieron. Planteamos que empezaran a disfrutar lo que hacían y entendieron el mensaje".

En cuanto a qué conceptos había trabajado más en estas dos semanas de su interinato resaltó: "Mostramos muchos video, les mostramos errores, corregimos cosas y potenciamos sus virtudes. Estos jugadores la tienen muy clara. Fueron muy receptivos y uno se va lleno no sólo por el triunfo sino por el trato recibido". Sobre Mauro Formica dijo: "Mauro es un crack. El primer día le dije que era diferente y que necesitaba que asumiera el protagonismo e hiciera jugar al equipo. No sólo hizo con Patronato una demostración de fútbol sino también de sacrificio. Hoy todos los jugadores se contagiaron".

