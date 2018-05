Bianchi no se despide en cancha

El zaguero, que se irá del club, no jugará por una fatiga muscular. San Román, otro que concluye el préstamo, tampoco viajó

Bruno Bianchi no concentró y se pierde el encuentro en La Plata. Por una fatiga muscular quedó al margen y no vestirá más la camiseta rojinegra. El préstamo con Newell's se termina y no hay chance de que continúe. A partir de su ausencia esta noche, el reemplazante será Joaquín Varela.

Bianchi terminó el partido del jueves por la Sudamericana con una sobrecarga en el posterior, que se había desgarrado, y es escaso el tiempo de recuperación. Es el motivo por el que no viajó ayer con sus compañeros.

Ese encuentro contra Paranaense fue el último de Bianchi en Newell's. Se había incorporado antes del inicio de la Superliga, a préstamo por un año y con una opción de compra de 900 mil dólares por el 50 por ciento del pase, perteneciente a Atlético Tucumán.

El club no tiene interés en adquirir el pase y Bianchi volverá a Atlético Tucumán luego de cumplir un deseo que tenía pendiente en su carrera: jugar en Newell's. En las últimas horas se mencionó que dos equipos estarían poniendo su atención en el marcador central, Alavés de España e Inter de Porto Alegre.

Bianchi se sumó a Newell's para un puesto que se necesitaba reforzar, con un jugador de experiencia. Había tenido un rendimiento parejo en Atlético Tucumán. Pero en la Lepra fue discontinuo.

José San Román es otro jugador con años en primera y que también se pierde el partido en La Plata. La fatiga muscular en el isquiotibial le impidió estar ante Defensa y Justicia. Tampoco fue citado para el partido ante Paranaense, aunque se manifestó que estaba en condiciones.

El marcador derecho concluye su relación con Newell's a fin de junio. Se termina el préstamo de 18 meses. Había sido contratado a partir de que se fue el peruano Luis Advíncula.

El juego de San Román fue de mayor a menor y lo mejor se le vio durante el primer semestre en Newell's, con la dirección técnica de Diego Osella.

El juvenil Facundo Nadalín fue el responsable de sustituirlo cuando no estuvo. Hoy será el cuarto partido que jugará en primera. El juvenil intenta hacer méritos para dejarle en claro a De Felippe que puede ser la alternativa en ese puesto.