Bernardello: "Quería seguir pero opté por valorarme"

Hernán Bernardello no quería irse, pero eligió lo que más le convenía. Como él mismo le dijo a Ovación antes de emprender viaje a Mensoza, "opté por valorarme a mí". Sabía que en este nuevo ciclo de Héctor Bidoglio arrancaba desde atrás, la tenía que remar y aunque falta poco para que termine la Superliga (apenas 9 fechas), eligió un lugar donde seguramente jugará más minutos: Godoy Cruz, que jugará además Copa Libertadores. Compartirá equipo con otros ex como Joaquín Varela y Jalil Elías, quienes le hablaron muy bien del Tomba. Le cuesta igual sentirse como un ex, porque en realidad no lo es ya que el pase le sigue perteneciendo a Newell's, y le augura un buen futuro a este equipo que el nuevo DT está armando, más con Maxi Rodríguez en cancha.

Por lo menos acá nos tomó de sorpresa esta salida, pero me imagino tiene cierta lógica esta decisión.

No sé si tiene lógica. No tenía pensando irme, todo lo contrario. Me iba a quedar a pelearla desde el lugar donde me tocara. Yo estaba muy cómodo en el club y en Rosario, quiero mucho a Newell's. Pero a último momento surgió esta posibilidad y también es cierto que el entrenador optó por reforzar en la mitad de cancha. Muchas veces me han llamado de otros clubes pero no quería irme pero esta propuesta me sedujo un montón y opté por valorarme a mí. Pero siempre respetando las decisiones que se tomaban en Newell's y mirando para adelante. Preferí tener minutos a estar esperando por la cantidad de jugadores que había en mi lugar.

¿Bidoglio habló con vos o simplemente viste que había llegado Ribair Rodríguez, que podía venir el colombiano Roa y que ibas a arrancar de atrás?

Siempre fuimos claros con Bidoglio. Cuando agarró de interino, optó porque no juegue esas dos últimas fechas más allá de unos problemas físicos que arrastraba. La decisión fue mutua. Pero este año, ya de entrenador fijo, no tuvimos una charla por si me iba a tener en cuenta o no, pero también llegaron refuerzos, se suponía que podía venir otro volante y cuando llegó esta posibilidad hablé con él y me transmitió que quería contar conmigo pero la realidad es que quedan pocos partidos e iba a ser muy difícil jugar. Repito, quería quedarme pero opté por valorarme.

¿En qué condición te fuiste a Godoy Cruz?

Hablé con los dirigentes de Newel's porque me quedaban seis meses más de contrato y ellos querían que siga vinculado. Entonces renovamos un año más y me fui a préstamo a Godoy Cruz por un año. Es sin cargo y sin opción, yo quería que fuese así. Voy a seguir perteneciendo al club y después se verá. Nunca se sabe cuando me toque volver si voy a tener cabida pero sigo siendo jugador de Newell's. Yo soy de Rosario y el sentimiento que tengo por el club es muy grande, más en esta situación. Si bien es cierto que los resultados no se dieron, y en lo personal tampoco, creo que la única forma de cambiarlo es demostrando

y encontrándose con uno mismo, con sus principios, volver a las fuentes. Eso quería, pero en el fútbol a veces no se puede hacer lo que uno quiere y por eso me voy. Con una sensación rara, con sentimientos encontrados, pero con la alegría de saber que siempre di todo por el club, mal o bien, y hoy me toca alentar desde otro lado.

Decís que en lo personal los resultados no se te dieron. De lo tuyo, ¿qué faltó o qué querías que hubiera pasado?

Mirá, cuando en lo grupal el equipo no funciona siempre repercute en lo personal. Si hay algo en lo que siempre me destaqué es que, más allá de los momentos, me entregué al máximo. Pero en el anterior semestre no lo pude demostrar, no estaba en un buen momento futbolístico. No me da cosa decirlo. El fútbol son momentos y a veces estás bien y otras mal. Al menos me queda la tranquilidad de que siempre quise dar todo. No me reprocho nada pero sí a veces uno hace cosas de las que se arrepiente, pero sirven para aprender.

¿Te arrepentiste de algo en la cancha?

Nada en específico. No sé si la palabra es arrepentimiento pero hubo situaciones que pude haber resuelto mejor en la cancha. Es eso, pero uno lo ve después.

¿Cómo lo viste ante Boca, con vos todavía adentro?

Vi momentos muy buenos, con mucha dinámica. El equipo supo por momento descansar con la pelota. Enfrente había un rival de mucha jerarquía que no te perdona pero Newell's fue por largos momentos amplio dominador. Ellos tuvieron situaciones, pero hubo muchas claras nuestras..., perdón, de Newell's. Creo que el equipo demostró que va en camino a afianzarse, a hacer un equipo regular que es lo que la gente quiere. Me parece que los hinchas se entusiasmaron muchísimo.

Esa regularidad es la que faltó en el semestre anterior.

Puede ser, pero ya no se puede volver atrás.

¿Cómo lo ves a Bidoglio, más allá de que terminaste relegado?

Lo veo muy bien. Es un entrenador muy profesional, con mucha dedicación. Se nota enseguida que quiere trabajar, pulir detalles, meter conceptos de funcionamiento y eso es lo más importante. Después que te tenga en cuenta o no es secundario. Si uno se maneja con transparencia y respeto se llega a buen puerto. Siempre me manejé así. Las formas son los más importantes, después hay gustos y gustos, pero siempre yendo de frente.

¿Otro cambio fundamental de esa mejora fue la vuelta de Maxi Rodríguez, no?

Maxi es Newell's y que él haya vuelto le llenó de alegría a la gente. Ojalá sea el comienzo de algo muy importante para el equipo y nuestra institución.

¿Qué esperás en Godoy Cruz?

Tengo al Tata Varela, al Turco Jalil (Elías) o al mismo Abecasis (Luciano), que lo conozco mucho, que me hablaron muy bien del club, que es súper organizado, en una ciudad espectacular. En los últimos años Godoy Cruz viene peleando siempre arriba y ahora juega la Copa Libertadores, así que eso me entusiasma. Sabiendo que hay que hacer las cosas bien para poder jugar.