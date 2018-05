Bernardello: "No hay excusas en la derrota"

Hernán Bernardello, el capitán de Newell's, fue autocrítico tras la derrota de esta noche ante Gimnasia por 2-0 en el Bosque platense, donde volvió a caer de visitante (perdió ocho y empató el restante de los últimos nueve partidos).

"Indudablemente va a ser algo que tenemos que corregir, porque de local somos una cosa y de visitante nos cuesta arrancar", señaló el cabezón, quien además recalcó que "somos los primeros que sabemos que tenemos que cambiar. Hay que ser autocrítico y bancársela. Hoy estamos dolidos por la derrota, pero hay que poner la cara".

Consultado sobre si esta noche sintieron el esfuerzo que hicieron la semana pasada ante Atlético Paranaense, en una cancha muy pesada, lo desestimó. "No, no hay excusas, todo lo contrario, el rival nos superó, especialmente en el primer tiempo en que nos superó con intensidad, y eso es jodido porque en la cancha somos once contra once".

Y enseguida agregó: "En el segundo tiempo presionamos más arriba, pero ellos encontraron el segundo gol y después ya nos costó mucho".