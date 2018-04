Bermúdez: "Soy el máximo responsable del club y si no tengo respaldo renunciaré"

Eduardo Bermúdez condicionó hoy su continuidad al frente de la presidencia de Newell's a la reunión que mantendrá con sus pares de comisión directiva y con los encargados de confeccionar el balance del club, rechazado en la asamblea de la semana pasada, luego de reunirse esta mañana con el juez Fabián Bellizia, encargado del paraguas judicial del club.

Por qué importa: El club del Parque atraviesa una inquietante situación institucional y deportiva que quedó reflejada en el rechazo al balance presentado por la comisión directiva. Si bien Bermúdez reconoció que el juez se mostró satisfecho por su exposición sobre el estado institucional y deportivo del club, lo cierto es que la presión de la oposición y los cuestionamientos a la conducción de Bermúdez ponen en jaque su continuidad.

Cuestión de fondo: La oposición leprosa tiene a Bermúdez en la mira. Le endilgan una administración debilitada aunque rescatan a otros miembros de la comisión directiva. La posición de un referente leproso de peso como Rafael Bielsa está en sintonía con esa visión.

Hoy, tras la reunión pactada para poco después de las 9 con el juez Fabián Belliza, a la que acudió junto a su prosecretario Juan José Concina y el vocal Ricardo Ansaldi, Bermúdez enfrentó a la prensa y dejó varios conceptos.

Bermúdez mostró un discurso por momento con algunas contradicciones, como cuando negó haber dicho que iba a renunciar para luego aclarar que una inminente reunión hoy mismo, lo podría dejar fuera de ese cargo por decisión personal.

>> "Estamos al día con los empleados, con los jugadores, y por lo del balance hay que hablar con los tesoreros. ¿Si voy a renunciar?. Todavía tengo que reunirme con la comisión directiva y mi intención era aclararle al juez cómo está la situación y él quedó muy conforme con el informe que le di".

Incluso en un momento tomó un sobre que llevaba en su mano y empezó a repartirles una hoja de papel: "Sí, son los promedios. Estamos a 28 puntos de Olimpo. Estamos lejos y eso también el juez lo vio", dijo con tono firme.

Trascartón resaltó el respaldo de unos 3.000 socios al momento de ser elegido pero cargó contra los tesoreros del club "para que aclaren por qué no se aprobó el balance y luego nos reuniremos para ver qué decisión tomamos".

>> "El peso político es pagable. No se olviden que yo tuve que tomar una decisión muy dura, dejando de lado a Scocco, Maxi y Formica. Pero no podía dejar que entraran dos pesos y salieran diez".



Cómo sigue: La reunión con los tesoreros parece clave. Bermúdez se amparó en su desconocimiento sobre cuestiones contables y si bien dijo que no creía que hubiera habido deshonestidad de parte de quienes confeccionaron el balance, sí admitió la presencia de "desprolijidades y errores".

>> "Creo que primero los tesoreros tienen que dar explicaciones por el balance y después tomaré una resolución", tiró Bermúdez pasando la pelota a la parte contable del club.

>> "Siempre tuve fuerzas, lo que tengo que ver es qué es lo más conveniente para el club. No sé qué puede pasar, pero cualquiera puede ser presidente de Newell's. Aunque podría venir Bielsa a dar una mano, o el Pájaro (Giraudo) también".

>> "Lo estuve 'apretando' al juez para que me deje traer, a mí o al que quede, refuerzos. Me dijo que si no se vende no va a autorizar nada".

>> "Soy el presidente, soy el máximo responsable, soy culpable, pero tengo en mi equipo gente que trabaja en tesorería, en secretaría. Por eso voy a hablar con ellos, como nunca hice nada, nunca toqué nada, y el juez lo sabe, estoy muy tranquilo".



Siempre aclarando que "si sigue" como presidente, Bermúdez se mostró convencido de su accionar y buscó respaldo en los 3.000 socios que lo votaron.

bermu11.jpg Celina Mutti Lovera / La Capital



La cruda realidad: Bermúdez comentó que con 60 mil dólares armó el equipo para esta temporada. Claro, aclaró que el plantel "no es bueno", pero destacó la valorización de juveniles como Rivero, Joaquín Torres o Fértoli. "Trajimos a Leal, y nadie dijo nada, trajimos a Fontanini, y nadie dijo nada. Y armamos un plantel que, creímos, estaba en condiciones de hacer una buena campaña", expresó un Bermúdez totalmente convencido de sus dichos.

Y para sumar más incertidumbre a un día muy especial, el por ahora presidente de Newell's le espetó a una periodista: "Yo nunca dije que iba a a renunciar. ¿A usted se lo dije? Nunca hablé con nadie. Yo dije que le iba a presentar al juez el estado de situación del club, institucional y deportivo. Pero si veo que no tengo respaldo presentaré mi renuncia".