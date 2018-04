"Bermúdez sabía de la abstención"

Juntos, pero distanciados. Alberto Sauro es el tesorero en la comisión directiva que encabeza Eduardo Bermúdez. Hay cortocircuitos que deben solucionar para seguir adelante.

"Bermúdez estuvo junto a toda la comisión directiva cuando el auditor nos explicó todo el tema del balance. Por eso me causa bronca que saliera a decir que nos va a pedir explicaciones a los tesoreros", manifestó el titular de la tesorería rojinegra, Alberto Sauro, en un extenso diálogo con Ovación, para luego indicar que "el presidente es el encargado máximo del fútbol del club y el 80% de la deuda por los préstamos tiene que ver con lo futbolístico, entonces debe hacerse cargo", aunque no le quitó el cuerpo a la situación porque "obviamente los demás miembros de la comisión directiva (CD) avalamos lo que se decide, como debe ser".

"Quizás esté molesto con lo que dijo Rafael Bielsa (fue crítico directamente a la figura del presidente) y con la mayoría de los oradores de la asamblea. Quizás por eso salió con algo tan descolgado. Si el juez (Fabián Bellizia, que está a cargo del paraguas judicial rojinegro desde 2009) no tiene competencia en una renuncia suya, no sé para que fue a hablar con él. Ese es un tema que se resuelve en CD", explicó Sauro al tiempo que mostró desconcierto porque "si pensaba en renunciar tenía que plantearnos a nosotros, si hace poco nos juntamos y elegimos por unanimidad al DT (Omar De Felippe), más allá que había dos o tres candidatos".

"Con esto sólo logró que hubiera incertidumbre con lo que pasaría durante varios días, porque no nos atendió el teléfono a ninguno y sí a algunos periodistas. Es más, todavía no hablé con él ni se hizo una reunión de CD. Tal vez sea mejor así para que se tranquilice un poco todo", agregó el tesorero leproso.

"Lo que pasó en la asamblea fue algo muy político, fue evidente. Al punto que fue similar a cuando no se aprobó la asamblea del presupuesto (18 de junio de 2017), que tenía hasta la venia del juez. Ese día no se llegó ni a armar, si todos criticaban duro a Bermúdez y por eso terminó así. La semana pasada fue igual, todo contra él", consideró Sauro.

El dirigente se despegó también de las últimas declaraciones de Bermúdez en relación a los jugadores: "No coincido con el presidente de que tengamos un plantel malo. Sí debe ser uno de los más baratos de primera división porque hicimos una reducción de gastos del 50%, y futbolísticamente estamos casi a la par de varios equipos que nos duplican en el presupuesto".

En cuanto a qué realizaría si le plantean que renuncie o dé un paso al costado momentáneamente, Sauro confió: "Si me lo piden dependerá de las circunstancias y habría que analizarlo porque junto con el protesorero hay 4 o 5 compañeros más que nos apoyan. Por eso me siento muy tranquilo con mi actuación en el club". Y agregó: "Si se produce, tengo mi platea en la visera, donde voy siempre, porque no voy al palco, porque siempre voy a querer lo mejor para Newell's".

