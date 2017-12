Bermúdez: "Me gustan estos tipos de partidos"

"El sorteo me pareció muy bien. Me gustó, estuvo muy tranquilo. Estamos muy orgullosos de haber llegado acá sin plata después de todas las críticas recibidas. De haber armado un equipo competitivo para participar de tres torneos. Estamos muy contentos. Nos tocó un rival brasileño (Atlético Paranaense), así que vamos a ver adónde estamos.

"Más allá de eso, siempre dije que me gustan estos tipos de partidos porque ahí tenés la medida del equipo. Nos pasó con River y Racing, pese a que con Central jugamos muy mal. Pero en los otros casos demostramos que estamos para competir. Con respecto a eso de definir la llave de local es relativo. Porque puede pasar que eso te ponga nervioso. Lo que sí creo es que los dos partidos serán muy duros, muy difíciles. Así que vamos a jugarlo. Lo que sí, no quería ningún brasileño porque ellos inventaron el fútbol, pero ya está. Así que ahora vamos a jugar. Sobre el hecho del viaje, que no es tan lejos eso también es relativo. Mientras que si avanzamos sabemos que deberemos viajar como sea y adónde sea.

"En otro orden, quiero destacar el gran trabajo que está haciendo Juan José Concina, quien está ayudando mucho al club desde el rol que tiene".