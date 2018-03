"El martes me voy a reunir con el juez (Fabián) Bellizia. Y le voy a decir que quedé muy dolido con las manifestaciones de Rafael Bielsa, al cual no conozco porque estuve tres veces. Mis hijos escucharon lo que dijo y no me merezco lo que dijo después de todo lo que le di a Newell's", le contó a La Capital el presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, quien podría renunciar a su cargo después de todo lo que sucedió en la asamblea del miércoles pasado. En caso de que dé un paso al costado también lo harían el prosecretario Juan José Concina y el vocal Ricardo Ansaldi.

Lo que pasó en la asamblea motivó a que Bermúdez evaluara la posibilidad de dar un paso al costado, aunque la determinación podría ser tomada el martes según lo que hable con el juez. "Le voy a agradecer el apoyo que tuve y decirle en qué condiciones tomé al club y cómo lo dejaría. De ahí en más evaluaremos los pasos a seguir. Porque quedé muy dolido con las declaraciones de Bielsa. Me sentí muy mal. Además, le voy a informar que tuve una oposición muy salvaje", agregó el mandamás leproso.

"Este sería el momento para que Bielsa tome las riendas del club, ya que tuvo la valentía de tomarse un avión, venir a Rosario para participar de la asamblea e irse, porque siempre se va. Nunca puso un mango, no trajo sponsor, inversores ni puso la cara. Siempre usó el apellido de su hermano (Marcelo) para volver loca a la gente", sentenció con dureza un Bermúdez que observó que sería el momento de dar un paso al costado.

Está claro que por la mente de Bermúdez pasa la idea de decir "basta" y dejar la presidencia, que en caso de que se concretara quedaría en manos del vicepresidente primero, Juan Matías. Todo dependerá de lo que suceda el martes en la charla cara a cara con Fabián Bellizia, juez encargado del paraguas judicial.