Después de lo que fue la reunión por teleconferencia con los preparadores físicos de selecciones y algunos equipos, Gonzalo Belloso, secretario general adjunto y director de desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol), estimó en la tarde de ayer que “en septiembre se podría jugar” en todo el continente, poniendo en marcha la actividad futbolística interrumpida por la aparición de la pandemia de coronavirus.

“Creemos que en septiembre se podría volver a jugar en toda Sudamérica. Tal vez, en algunos lugares, antes”, expresó el directivo de la entidad que tiene asiento en Paraguay.

El ex delantero de Central se mostró optimista en reanudar la disciplina en el noveno mes del año, puntualizando que “esta enfermedad tiene un pico rápido y un descenso rápido también”.

Belloso sostuvo que “en algunos países como Paraguay pareciera que la actividad puede volver antes, pero estimamos que en el resto del continente septiembre sería una fecha más que probable”.

La liga paraguaya, si las condiciones sanitarias lo permiten, estipula regresar oficialmente el 17 de julio. Pero otros destinos como “Perú, Brasil o Chile, por ahí, vuelven más tarde”, dijo.

En este marco de optimismo, el ex canalla hizo referencia al encuentro virtual con preparadores físicos de diferentes equipos sudamericanos y entre todos acordaron que “el período estimativo” de entrenamientos antes de reanudar la actividad rondará “las seis semanas aproximadamente”.

La complejidad de la realización de los torneos en los que tiene competencia la Conmebol tiene que ver con que quizá en un país se pueda jugar y en otros no. En tal sentido el Pejerrey advirtió que aun cuando la intención es finalizar la competencia “en diciembre próximo”, no sería aconsejable “cargar la programación con miércoles-domingo”.

El dirigente del fútbol sudamericano destacó que la Conmebol está “trabajando en un protocolo de viajes por el continente para cuando se reanuden los campeonatos”, puntualizando que los torneos internacionales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana) también tienen fecha prevista de arranque “para fines de septiembre u octubre”.

De todas formas, Belloso se mostró con las expectativas altas, por eso reveló que en el cónclave virtual que mantuvo hace una semana con las autoridades de la Fifa se evaluó la posibilidad de arrancar las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022 en septiembre.

“Acompañamos la decisión de iniciar las eliminatorias en septiembre. Si se puede, sería espectacular”, se esperanzó.

Pero Belloso no cerró la oportunidad de que la competencia clasificatoria para la Copa del Mundo “comience en octubre o noviembre si no se dan las condiciones sanitarias. No hay que apurar los pasos y trabajar en equipo”.