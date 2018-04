Bellizia ya habló y los dirigentes no respondieron

Tras las esperadas palabras del juez que está al frente del órgano fiduciario se esperaba que desde el club y sectores de la oposición sentaran postura, pero sólo Daniel Giraudo marcó "coincidencias y diferencias"

Así como se esperaba la palabra del juez Fabián Bellizia, que en la mañana del martes habló con la prensa rosarina para contar su visión (y la del órgano fiduciario que encabeza) del presente de Newell's en cuanto a la situación económico-financiera, también se presumía trascendente lo que opinaran desde la dirigencia y la oposición del club. Sin embargo, la dirigencia prefirió tomarse tiempo para evaluar las declaraciones, mientras que de los referentes opositores fue Daniel Giraudo el que no se excusó de hablar.

En el cónclave con los medios, con Ovación como invitado por el magistrado, Bellizia explicó que la no aprobación del balance no puede traerle complicaciones al club en la Superliga ni en la AFA porque "nada está por encima de la Constitución Nacional", por lo que Newell's tiene argumentos válidos para no ser sancionado. Además de que explicó que muchos clubes del fútbol argentino no cumplen con las exigencias. Asimismo, informó sobre cuestiones económicas en cuanto a la deuda. También dijo que no está en consideración una posible intervención en lo dirigencial, y que el presidente Eduardo Bermúdez no le manifestó la chance de renunciar.

"Coincido que el reglamento de la Superliga no puede estar por encima de las leyes de la Nación", también que "es cierto que no se emitieron más cheques sin fondos" y que "el juez Bellizia no mintió, según lo que pude leer y escuchar de la reunión que mantuvo con los periodistas", indicó Daniel Giraudo al referirse a los temas de los que habló el encargado del órgano fiduciario que controla la economía en Newell's. Claro que también manifestó que "en cuanto a la deuda posconcursal está equivocado porque los números son mayores".

El ex candidato a presidente en las últimas elecciones, uno de los principales opositores a la actual conducción rojinegra, explicó que "nadie de la Superliga o la AFA puede obligar a aprobar a algo doloso como fue el balance que se presentó, y menos pensar que están por encima de la Constitución. En todo caso, en lugar de sancionar a Newell's deberían sancionar a los dirigentes".

En cuanto a lo económico, amplió: "La información es cierta en cuanto a la no emisión de cheques sin fondos, aunque entre el 1º de noviembre y el 6 de marzo al club llegaron 42 cheques devueltos por falta de fondos y sólo se recuperaron 14, que representan el 20 por ciento del monto total. Y eso está dentro de la continuidad jurídica actual".

Y al tema de la deuda posconcursal lo evaluó como "una equivocación porque habla de una cifra alrededor de los 180 millones de pesos y en realidad es cercana a los 250, porque hay que tener en cuenta el proceso inflacionario y los 28 cheques que no fueron recuperados".

Otros referentes de la oposición, ante la requisitoria de Ovación eligieron no pronunciarse hasta analizar mejor los dichos y la situación institucional.

El tema de la no aprobación del balance 2016/17 en la asamblea rojinegra es el nudo de lo que podría derivar la sanción que se teme desde lo dirigencial por parte de la Superliga, que en principio "obliga" al club a tenerla aprobada antes del 15 de abril de este año, por lo que ya es tiempo vencido (los clubes debían presentar la solicitud de licencia entre el 1º y 15 de este mes). Y como los socios de Newell's no lo hicieron no puede presentarse de esa manera.

Igual, el club está en pleno momento de refacción del mismo. Es más, si bien no está fehacientemente establecida, la fecha del nuevo llamado a asamblea sería para el 7 de mayo.

El punto clave está relacionado a los mutuos (préstamos financieros), en que se marcaron los errores de procedimiento y condiciones, los que fueron observados por el auditor externo Guillermo Azum en su abstención.

En principio, de corregir este punto (procedencia del dinero y respaldo legal), la aprobación de los socios rojinegros sería un hecho más allá de que los números dan un balance negativo.

Un calendario a tener muy en cuenta

La reglamentación inicial de la Superliga, en su última página menciona el "Calendario de procedimiento de concesión de licencias" con las siguientes fechas:1º al 15 de abril: presentación de solicitud de licencia y documentación respaldatoria para cumplimiento de los criterios por parte del club solicitante.16 de abril al 15 de mayo: revisión de la documentación presentada. Subsanaciones solicitadas. Informe de la gerencia al comité de licencias.16 al 31 de mayo: resolución del comité de licencias.1º al 15 de junio: presentación de apelaciones.16 al 30 de junio: resolución final del comité de apelación.Con estas fechas (ni la Superliga ni la AFA informó que los clubes ya hayan presentado sus solicitudes), esto le daría aire a la dirigencia rojinegra para la presentación corregida del balance 2016/2017 si es que se presenta antes del 15 de mayo. Y como está prevista realizarla para el 7 de mayo, si es aprobada, los tiempos serían favorables.