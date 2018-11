Beckey y Lovera, dos pícaros sueltos ante Temperley

Central se caracteriza por tener un plantel plagado de jugadores experimentados. Pero mañana habrá dos pibes que se pondrán el overol y buscarán brillar con luz propia entre los titulares. Edgardo Bauza no confirmó el equipo. Pero les dará la chance a Diego Becker y Maximiliano Lovera. El volante ofensivo de Los Quirquinchos suplirá al suspendido Federico Carrizo. Y el formoseño hará lo propio por Germán Herrera, aunque será el enganche canalla, que jugará con un solo punta definido: Fernando Zampedri. Por lo tanto, los juveniles tratarán de hacer de las suyas en un encuentro de altísimo voltaje ya que estará en juego el pase a la final de la Copa Argentina.

Diego Becker tiene 20 años. El próximo sábado 24 cumplirá 21. Es zurdo y tiene mucha técnica. Pero hasta ahora no hace pie en el profesionalismo. En su currículum figura que acumula solo cuatro partidos en primera. Debutó bajo el ala del uruguayo Paolo Montero en junio del año pasado. Fue ante San Martín de San Juan. El dato sobresaliente es que apenas fue titular una vez.

Quien le dio la oportunidad de mostrarse de entrada fue Leo Fernández, ante Talleres, cuando el canalla ganó 1 a 0 en Córdoba en noviembre pasado. Luego tuvo altibajos. Lógicos de todo juvenil que está haciendo sus primeros pasos en la jungla del fútbol.

Mañana le tocará moverse en un sector que conoce como la palma de su mano. El carril izquierdo. No tendrá excusas para desempeñar el rol asignado. No la tendrá fácil porque deberá suplir a Pachi Carrizo, en una velada no apta para tibios porque se tratará de un partido por el pase a la final de la Copa Argentina. Técnica tiene. Deberá lucirla en Córdoba ante el Gasolero si es que quiere seguir en el radar del Patón Bauza.

Otro que ocupará un lugar importante en el sistema de engranaje es Maximiliano Lovera. El formoseño ya avisó que se siente mejor desempeñándose como delantero. Pero esta vez el entrenador lo necesita en otro puesto. Por eso Maxi estará ubicado detrás del único delantero que presentará Central en Córdoba: Fernando Zampedri.

El pibe de 19 de años tendrá asignado el papel de enganche para esta particular función. Conoce de qué se trata el paño. Pero hay que destacar no es su fuerte. Tiene gambeta y buen pie. Esos serán los atributos que buscará potenciar a la hora de la verdad para marcar la diferencia en el área celeste.