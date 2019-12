Beccacece firmó y lo oficializan

El rosarino Sebastián Beccacece será presentado hoy oficialmente como nuevo entrenador de Racing, en una conferencia que tendrá lugar desde las 13 en el estadio Presidente Perón y que se hará tras la rúbrica de un contrato de 18 meses. Así, el DT de 39 años tomará la posta que dejó Eduardo Coudet, quien se fue a Inter de Brasil.

Luego del breve y reciente paso por Independiente, Beccacece iniciará hoy su trabajo en la Academia de Avellaneda. El ex DT de Universidad de Chile y Defensa y Justicia encabezará el cuerpo técnico que completarán Nicolás Diez, ex jugador del club, y Guillermo Marino (ex Newell's), como principales asistentes, Mientras que Martín Bressán y Federico Tridico serán los preparadores físicos. Como entrenador de arqueros continuará Fernando Gayoso.

El primer encuentro con el plantel será el jueves 2 de enero en el predio de la AFA, en Ezeiza.

Beccacece ya sabe que en los primeros días de trabajo contará con el primer refuerzo: el delantero Benjamín Garré, proveniente de Manchester City, de Inglaterra.

El futbolista surgido de las divisiones inferiores de Vélez, a quien el DT conoce de su paso por los seleccionados juveniles, ya se realizó la revisión médica y sólo le resta la firma del contrato. En cambio, no contaría con el delantero Jonathan Cristaldo, quien seguiría su carrera en Brasil, y espera por la permanencia de los ex Central Alejandro Donatti y Nery Domínguez, quienes tienen ofertas.