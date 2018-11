El entrenador de Rosario Central, Edgardo Bauza, sorprendió esta noche al ser consultado por el momento del equipo, que hace ocho fechas que no gana y está restando puntos en el promedio, al asegurar que de esa situación no le preocupa "nada"

En una apretada rueda de prensa al término del partido, el DT canalla dijo: "En el segundo tiempo manejamos la pelota y tuvimos cuatro o cinco chances para por lo menos empatar. El equipo no hizo un partido para perderlo, pero bueno se perdió, nos duele y hay que trabajar para el próximo".

Sobre la derrota en sí explicó que "se perdieron dos pelotas en la mitad de la cancha que nos costaron los dos goles. Tuvimos jugadas muy claras de pelota parada que se cabecearon mal. No era un partido fácil y al rival le costó mucho la victoria".

Ante la consulta de un periodista sobre si le preocupaba el presente del equipo, el Patón enfatizó: "No me nada". En la repregunta sobre si estaba atento al promedio, Bauza fue por más: "A ver si entendés lo que te digo, no me preocupa nada", respondió de mala manera.

Después se refirió a los lesionados y comento que "no sabemos si Caruzzo llega. Cabezas seguro no va a estar y Ruben tampoco creo que llegue. Respecto a Zampedri creemos que no fue algo peligroso".