Bauza sigue en Arroyito

Edgardo Bauza formuló una declaración picante anteayer, en la que dejó abierta la chance de emigrar de Central una vez que terminaran los compromisos actuales, pese a tener contrato hasta mediados de 2019. Eso generó cierta incertidumbre en toda la sociedad canalla. Fue entonces que Ovación aprovechó que el entrenador dialogó anoche con la prensa en esta ciudad para saber bien qué es lo que quiso decir. "Se dijeron muchas cosas. Pero no es como algunos pensaron. Termina la final y me voy a Quito donde están mi señora e hijo. Voy a pasar las fiestas allá y luego me vengo para acá", respondió el Patón con firmeza y despejando cualquier fantasma que sobrevoló por Arroyito en las últimas horas.





El técnico canalla sabe muy bien que está a un pasito de entrar en el paraíso de la gloria como entrenador. Sobre todo luego de algunos intentos fallidos en su primera y lejana experiencia como cabeza de grupo. Mientras tanto se lo ve tranquilo. Al menos es lo que ofrece con su imagen, postura y palabras.

No obstante, anteayer dijo una frase que no cerró ni cayó del todo bien en Central. Dio a entender que era difícil seguir en el club que lo formó como jugador y entrenador una vez que esta copa llegue al final esta misma noche.

Eso obligó a este medio a ir al hueso ayer cuando ofreció una rueda de prensa en el hotel donde se aloja la delegación canalla, que llegó a la tardecita a esta ciudad y fue recibida por un puñado de fieles simpatizantes.

Luego de aclarar que se iba a Quito pero para tomarse unos días junto a su esposa e hijo para pasar las fiestas navideñas, el DT además fue clarito con todo lo dulce que llegará si esta noche logra coronar la campaña copera. "La pretemporada se arma, y aparte si ganamos clasificamos a la Copa Libertadores y también hay que jugar la Supercopa. Sabés las que se vienen", expresó con cierta sonrisa el Patón a modo de reflexión y mensaje de optimismo hacia los hinchas, quienes esta noche no dudarán de hacerle un monolito si logra llevar la copa a Arroyito.

Por otra parte, Bauza mostró temple de acero en todo momento. Es un viejo gladiador. Y ganador. Sabe lo que Central se jugará hoy ante Gimnasia. Por eso pide "calma a los jugadores, quienes a este partido llegan bien". El DT remarcó en varios pasajes que "por suerte están más tranquilos que yo", dijo entre risas antes de acotar que "nos espera un partido intenso. Tendremos que estar mejor que el rival para ganar. Pero estamos bien".