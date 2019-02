¿Te molesta que se diga que Newell's llega al clásico con mejor funcionamiento que Central?

No me molesta que se diga eso porque no creo que sea así. Lo que sí digo es que Newell's tiene una manera de jugar distinta a la nuestra. Cada uno tiene una forma táctica diferente.

¿Coincidís con que Newell's apuesta más a jugar sin tirar tantos centros y Central no necesita dominar el partido para ganar?

Puede ser. Nosotros ya demostramos que tenemos jugadores que en cualquier momento pueden ganar un clásico. Confío plenamente en este plantel. Sé que estará a la altura el domingo en el Coloso. También reconozco que Newell's, ahora con Maxi Rodríguez, Formica y Figueroa, tiene un plus porque son futbolistas que saben lo que es jugar un partido de esta importancia.

¿Es una ventaja para Central que estés en el banco, con tu recorrido a cuestas, y que en el de Newell's esté un debutante como Bidoglio?

Siempre es mejor tener experiencia en los clásicos, pero igual eso no define nada ni tampoco indica que Central lo va a ganar porque me tiene a mí en el banco. Quizás Newell's suple la inexperiencia del entrenador con jugadores de la talla de Maxi, Formica o Figueroa. La verdad es que estoy convencido de que será un clásico que definirán los jugadores que están llamados para desequilibrar. Por suerte, Central tiene muchos de esos futbolistas.

¿Newell's saldrá a atacarlos?

Sí, de eso no tengo dudas. Tiene jugadores para atacarnos y seguramente lo hará con cuatro delanteros, como Maxi Rodríguez, Figueroa, Formica y el atacante que ponga Bidoglio. Pero también te digo que si nos ataca y no defiende bien, Newell's la va a pasar mal.

¿Entonces te gusta que Newell's los ataque?

Claro, pero mirá que nosotros también sabemos atacar. Que yo espere que ellos nos ataquen todo el tiempo no quiere decir que Newell's tenga más chances de ganar el partido. En la semana estuvimos trabajando en la manera en que vamos a controlarlo. Si algo me deja tranquilo es que Central sabrá resolver todo lo que le proponga el partido.

¿Sos de los que piensan que Central tiene menos presión porque viene de ganar los últimos clásicos y encima eliminó a Newell's de la Copa Argentina?

No. Newell's tiene la presión de jugar en el Coloso. No es fácil jugar sólo con tu gente. En la medida en que Central aproveche esa presión para que Newell's se equivoque, vamos a tener más posibilidades de ganar.

¿Sentís que luego de haber logrado el título en la Copa Argentina, el hincha te perdonaría perder contra Newell's?

Ni pienso en eso. Sé que el hincha de Central siempre se acordará del título en la Copa Argentina, pero eso no significa que me va a permitir todo. Mucho menos perder contra Newell's. El hincha de Central tampoco se va a olvidar si pierde contra Newell's.

Pero no es lo mismo llegar con la tranquilidad que te da la paternidad de los últimos años que tener que ganar el clásico sí o sí como se plantea en Newell's.

La verdad es que no sé que piensan en Newell's. Yo te hablo de Central y en este club a Newell's hay que ganarle siempre. No importa si venís de salir campeón, como es el caso de nosotros, o de perder los últimos clásicos. La gente de Central me pide que hay que ganar. Y ustedes, los periodistas, también sólo reconocen en los clásicos al equipo que gana. Se habla mucho de funcionamiento y la realidad es que lo que importa es el equipo que gana el clásico. No interesa lo que pasó. De lo que se hablará el lunes es de quién ganó el domingo.

¿Un empate le calza mejor a Central que a Newell's?

Veremos cómo se da. Siempre depende del trámite del partido.

¿Imaginás un clásico con muchos goles?

No, para nada. Siempre se definen con detalles.

¿Habrá más miedo de perderlo que deseos de ganarlo?

Por el lado de Central, no. Y creo que en Newell's tampoco. Ellos juegan ante su gente y no es fácil sobrellevar esa presión. Es cierto que los jugadores están preparados para todo, juegan siempre a cancha repleta, pero es difícil soportar una derrota en un clásico.

¿Tenés claro que el Coloso se te caerá encima cuando ingreses a la cancha?

Puede ser, pero eso no me preocupa. Es normal. Sólo habrá gente de Newell's. Es lo que me toca en el fútbol argentino y a esta altura de mi carrera no me preocupa. Lo que quiero es que todo se dé en un marco de tranquilidad.

¿Qué puede estar pasando por la cabeza de Bidoglio, quien dirigirá su primer clásico en primera, y siguió una carrera similar a la tuya cuando fuiste coordinador de las inferiores, técnico de reserva y asumiste en la primera?

Es duro cuando tenés que jugar tu primera batalla. Pero veo que Bidoglio está preparado, llegó al lugar que quería haciendo un recorrido y está capacitado. Ahora tendrá que demostrarlo en la primera. A todos nos pasó lo mismo. Yo estoy bastante curtido en esto. Quizás la ventaja que tenga es que nada de lo que ocurrirá el domingo podrá sorprenderme por la experiencia que tengo.

¿Tenés en el plantel a jugadores que están predestinados para jugar ante Newell's?

Sí, claro. Tengo varios jugadores que cuando tienen la camiseta de Newell's enfrente se potencian.

¿Cuáles son esos jugadores?

No los puedo mencionar.

¿Cómo te das cuenta de que son jugadores hechos a la medida de los clásicos?

Cuando los miro a la cara en las prácticas me doy cuenta. En el entrenamiento, en los vestuarios y cuando hablan entre ellos durante los trabajos me doy cuenta de que van a encarar el partido del domingo ante Newell's de una manera diferente.

Teniendo en cuenta de que declaraste que es posible que en junio no sigas en Central, ¿puede ser tu último clásico?

Prefiero no pensar en eso. Tengo que jugar la Copa Libertadores y seguro voy a estar tres o cuatro meses en Central. Todavía hay muchas cosas por jugar.

¿Durante la semana previa sos de los que evitan salir para encontrarse con hinchas de Newell's o mantenés la rutina normal de tu vida?

Sí, me cuido un poco más porque entiendo todo lo que se vive en esta ciudad cuando se juega un clásico. Tampoco nunca me gustó hablar demasiado de Newell's.

¿Habrá alguna marcación especial para Maxi Rodríguez o alguna persecución individual para cortarle el circuito de juego a Newell's?

Nada vamos a cambiar. Ninguna cosa rara por un partido. Tengo jugadores que están capacitados para ganar este cotejo jugando a lo que sabe Central. Vamos a ver qué equipo maneja la pelota. Porque nosotros también tenemos futbolistas que saben jugar. Central no es sólo un equipo que tira centros como muchos dicen.

Por lo que se vio en los últimos partidos, Newell's tiene más propensión a manejar la pelota que Central.

No me preocupa que la maneje siempre Newell's. Lo que sí me interesa es el lugar de la cancha en el que la puede manejar. Porque una cosa es que lo haga en su campo y otra, bastante más peligrosa, es que se adueñen de la pelota cerca del área nuestra.

¿Se puede sacar provecho de algo del clásico en el que eliminaron a Newell's por la Copa Argentina?

Nada. Este clásico es una película totalmente distinta. Ya de por sí se juega con público y el domingo sólo habrá gente de Newell's.

Luego de la obtención

de la Copa Argentina,

¿te quedaron cuentas pendientes con Central?

Me gustaría hacer una buena Copa Libertadores.

¿Qué significa jugar

una buena Copa?

Tratar de llegar hasta las semifinales de la Libertadores.

¿Creés en la suerte

para los clásicos?

No, en absoluto. No existe la suerte en los clásicos. Puede pegar una pelota en el palo y salir afuera, pero lo más importante es cómo preparás estos partidos. No soy de los que dicen que perdimos un partido porque la suerte no te ayudó. Cómo voy a decir eso si creo en el trabajo de la semana. Mi función es preparar al equipo.