Bauza se fue sin hablar del Gigante de Arroyito

Edgardo Bauza no dio la conferencia de prensa habitual post partido. Desde prensa del club de Arroyito se informó a los periodistas que por una "cuestión menor" el entrenador no hablaría con los medios. El motivo se desconoce y habrá que esperar hasta que vuelva a encontrarse con la prensa para conocer su opinión sobre el encuentro de ayer y cómo se encuentra el equipo de cara al clásico de la ciudad.

Después del pálido empate de Central en su primer encuentro del año frente a su público, se aguardaba el análisis del entrenador sobre la presentación de anoche. Casi una hora después de que concluyó el encuentro, de manera imprevista se informó que Bauza no hablaría con la prensa. "No hay enojo ni nada. No habla por una cuestión menor", explicó el departamento de prensa del club.

Bauza había tenido la misma conducta cuando perdió con Racing por 2 a 0 en el Cilindro de Avellaneda por la actual Superliga, el 2 de septiembre de 2018.

El entrenador vivió ayer el partido con la serenidad acostumbrada, más allá de que las cosas no hayan salido como espera. Esa es la manera en que sigue cada encuentro, aunque esto no implica que no siga atento a lo que sucede adentro del campo de juego y no le preocupe que las cosas no den el resultado esperado. Quizás la reacción de no hablar con la prensa tengo que ver conque se sintió insatisfecho con la producción de ayer.

El entrenador tendrá un duro trabajo en la semana para tratar de reacomodar a un equipo que en los primeros dos partidos del año no mostró señales positivas. El domingo visitará nada menos que a Newell's en el Coloso y tendrá que lograr que sus futbolistas levanten el nivel futbolístico y a la vez tengan una fortaleza anímica que siempre es importante en esta clase de compromisos.