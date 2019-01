Bauza quedó conforme pese al resultado adverso

Las respuestas de Edgardo Bauza han sido recurrentes ante actuaciones poco convicentes de su equipo, que las ha tenido en buen número desde su regreso, sobre todo en la Superliga. Por lo general le busca el lado positivo y el balance de la derrota en el Ducó en el reinicio oficial del año no fue la excepción. Admitió que fue superado en el primer tiempo por Huracán, afirmó que podían haber empatado y explicó que quedó "satisfecho por el poco tiempo que llevamos ante un rival más armado".

Bauza reconoció lo que todos vieron, que Central fue superado en el primer tiempo pero apuntó que en el segundo "mejoramos mucho. En líneas generales me voy conforme". Y ese balance es porque el equipo se superó en el complemento y no dejó de señalar "que los cambios ayudaron mucho. Recién ahí pudimos controlar a Huracán, nos paramos mejor, empezamos a jugar por afuera y a atacar". Por eso el entrenador auriazul dijo que "lo que menos me gustó fue que no pudimos controlarlos en el primer tiempo".

Precisamente, la pregunta obligada fue cómo vio a los refuerzos, en especial al sustituido en el entretiempo Jarlan Barrera (como en el último amistoso, ante Racing en Mar del Plata), el que más expectativa despertó. Pero el Patón no quiso puntualizar y englobó al volante ofensivo colombiano con Claudio Riaño y tal vez con Agustín Allione: "No es para sacar muchas conclusiones. Hace muy poco que están con nosotros y están en un proceso de adaptación al equipo y al fútbol argentino".

Bauza se refirió también a la expulsión de Néstor Ortigoza en el final del partido pero evitó referirise a la posibilidad de perderlo para el clásico del próximo 10 de febrero, ya que podrían darle al menos dos fechas. Igual rogó para que "el informe de Baliño no sea violento (sic). Vamos a ver, esperemos que sea sólo una fecha".