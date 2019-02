Bauza: "Me hubiera gustado otro árbitro y no Abal"

¿Estás de acuerdo con la elección de Abal como árbitro del partido?

Poco importa si estoy de acuerdo o no con que Abal sea el árbitro. Ya está. Me hubiera gustado un árbitro de mayor jerarquía y con otra experiencia para estos partidos.

¿Tenés alguna historia con él de algún partido anterior?

Dejalo ahí. Ya está. Simplemente me hubiera gustado otro árbitro. Nada más. Se dio así y listo.

¿Por qué el Central versión 2019 aún no tiene juego?

Es cierto. Todavía no estamos jugando bien. El Central del año pasado, el que ganó la Copa Argentina, tampoco jugó bien. Por eso tenemos que mejorar mucho. Si no lo hacemos, no tenemos ninguna chance de ganar la Copa Libertadores. Te lo digo porque la gané dos veces y sé lo difícil que es disputarla.

Es un torneo que no lo gana cualquiera. En eso, no hay que mentirle a la gente. Jugando como lo estamos haciendo, no la vamos a ganar.

¿Ponés las manos en el fuego por este equipo que estará a la altura de lo que significa un clásico?

En ese sentido no tengo ninguna duda de que este equipo estará a la altura y será competitivo. Eso no significa que no podamos perder, pero van a tener que luchar para ganarnos. Te repito, lo que quiero es que el árbitro tenga una buena tarde.